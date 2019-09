(VIDEO) Centenares de miles de estudiantes lanzan una huelga global contra el cambio climático

20-09-19.-Centenares de miles de estudiantes en diversas partes del mundo iniciaron este viernes 20-S una jornada de manifestaciones globales que se convertirá en la movilización más importante de la historia para concienciar a los adultos de la importancia de actuar contra el cambio climático, reseñó la agencia AFP.Los alumnos de grandes ciudades como Sídney, Manila, Bombay o Seúl fueron los primeros en responder masivamente a la convocatoria lanzada por la joven activista sueca Greta Thunberg para dejar las aulas el viernes y participar en esta huelga escolar simbólica.Más de 300.000 niños, padres y activistas se manifestaron en las principales ciudades australianas, el doble que en una jornada similar celebrada en marzo. En total están programados más de 5.000 eventos en todo el mundo.El objetivo de los llamados "Viernes por el futuro" (Fridays for Future) es movilizar a niños de todo el planeta para que presionen a quienes toman las decisiones en el mundo y a las grandes empresas, con el fin de que adopten medidas drásticas que frenen el calentamiento global provocado por la mano del hombre.Tras las manifestaciones en Europa y en las principales ciudades de América Latina, está previsto que la jornada termine en Nueva York, con una enorme manifestación a la que acudirán más de un millón de estudiantes de más de 1.800 escuelas.Los estudiantes de Vanuatu, en las islas Salomón, fueron los primeros que salieron a las calles.En Tokio, unas 3.000 personas también protestaron de manera pacífica. "¿Qué queremos?, ¡Justicia climática! ¿Cuándo lo queremos? ¡Ahora!", repetían, mostrando pancartas que decían "No hay planeta B, ¡despierten!".En Indonesia, varios miles de personas salieron a la calle en varias ciudades. "Greta Thunberg nos ha inspirado, pero todo esto no puede hacerlo una sola persona, todo el mundo debe implicarse", decía Deby Natalia, una de las organizadoras de la manifestación de Yakarta.Las manifestaciones en Indonesia coinciden con importantes incendios que han asolado miles de hectáreas de bosque y provocado una importante nube de humo tóxico en los últimos días."Pedimos al gobierno que tome acciones firmes contra quienes provocaron los incendios", agregó la activista."Lo que haces importa"La víspera de la huelga, Thunberg –una adolescente sueca de 16 años que se convirtió en el emblema de la frustración de una generación ante el tratamiento que se da a la cuestión climática– insistió en que hay soluciones que están siendo "ignoradas", y pidió que los más jóvenes tomen la iniciativa."Todo cuenta, lo que tú haces cuenta", dijo en un mensaje en video dirigido a sus seguidores.Las manifestaciones también fueron importantes en Nueva Delhi, Bombay y Manila. "Mucha gente aquí ya siente los efectos del calentamiento del planeta", señalaron los manifestantes, citando por ejemplo los tifones.Algunas autoridades locales, escuelas y empresas han impulsado a los jóvenes a participar, pero otras entidades advirtieron que las ausencias deberán ser explicadas. Pese a todo, los jóvenes no parecen dispuestos a ceder."Estamos aquí para mandar un mensaje a la gente en el poder y mostrarles que estamos preocupados y que esto es realmente importante para nosotros", dijo a AFP Will Connor, un joven de 16 años en Sídney.El continente australiano vive a diario los debates por el cambio climático.Australia es uno de los mayores exportadores de carbón y aún autoriza enormes minas que generan empleos y han apuntalado tres décadas de crecimiento económico ininterrumpido.Pero también sufre de las consecuencias del cambio climático. En años recientes ha vivido enormes sequías, numerosos incendios forestales, inundaciones devastadoras y la pérdida irremediable de la Gran Barrera de Coral.El gobierno australiano, de corte conservador, no ha llegado al punto de negar el cambio climático, pero quiere limitar la discusión a elegir entre generar empleos o cumplir metas de emisión de gases de efecto invernadero.El parlamentario oficialista Craig Kelly incluso emitió un mensaje el jueves a los jóvenes donde afirmó que "todo lo que les han dicho es una mentira".