(VIDEO) No solo es el Amazonas: Humo de los terribles incendios en Siberia cubrió una superficie mayor a la de la Unión Europea

23-08-19.-Siberia, región geográfica que se encuentra en la parte asiática oriental de la Federación Rusa, continúa ardiendo sin tregua desde hace dos meses, el área del humo provocado por los incendios supera los 7 millones de kilómetros cuadrados, una superficie mayor a la del conjunto de países de la Unión Europea - que cuenta con 4,476 millones de kilómetros cuadrados, reportó la agencia europea Euronews.Los científicos apuntan que esta extensa capa de humo incide en el calentamiento global. "El humo sobre las nubes puede ser particularmente importante cuando se piensa en el clima", explica Antti Lipponen investigador en el Instituto Meteorológico de Finlandia. "El humo absorbe la radiación solar que de otra manera sería reflejada de vuelta al espacio por las nubes, pero ahora parte de la radiación no se refleja debido al humo".Pierre Markuse, experto en obtención de imágenes por satélite, muestra en su cuenta de Twitter cómo se ve la cantidad de humo de los incendios en la República ruso de Sajá, limítrofe con el océano Ártico.Anu-Maija Sundström, investigadora también del Instituto Meteorológico de Finlandia, comprobó que el humo llegó a alcanzar la costa norte de Alaska, Estados Unidos.Greenpeace dijo el lunes que la superficie afectada por los incendios forestales en Siberia sigue creciendo y se extiende a día de hoy a 5,4 millones de hectáreas.Konstantín Fomin, uno de los portavoces de la ONG en Rusia, confirmó a la agencia Efe que desde los inicios del año el fuego afectó ya a 14,9 millones de hectáreas y ha emitido más de 166 millones de toneladas de CO2.Clamor en Rusia para que se sofoquen los incendios en SiberiaMás de ochocientas mil personas que han firmado una petición, ante la decisión de las autoridades de no gastar recursos para sofocar las llamas.Los responsables rusos afirman que sería "un sinsentido", dado que el fuego afecta a zonas despobladas y muy remotas, las llamadas "zonas de control". Sin embargo, Greenpeace, que ha impulsado la recogida de firmas, no está en absoluto de acuerdo y advierte a Moscú de que los incendios hace mucho que dejaron de ser un problema local para convertirse en una catástrofe ecológica nacional.La inmensa nube de humo provocada por el fuego ha llegado ya hasta los Urales. Un esmog denso que, según Greenpeace, supone una amenaza par la salud de la población, además de una masiva emisión de CO2 a la atmósfera.Por eso las redes se están movilizando y han creado la etiqueta #ПОТУШИТЕПОЖАРЫСИБИРИ (algo así como detengan los incendios en Siberia) e incluso una petición en la plataforma Change.org y otra creada por Greenpeace.Leonid Selishchev, un joven residente en Krasnoyark contó que allí la situación es algo mejor, pero que en las últimas semanas ha sufrido problemas respiratorios debido al humo. Por eso decidió firmar la petición y retratarse en Instagram con una máscara antihumo.La bióloga Olga Kozulina está detrás de la petición, explica que la creó porque no soportaba ver cómo las autoridades no responden. "Un desastre de una escala semejante solo puede detenerse si se declara el estado de emergencia a nivel Federal con medidas reforzadas y un presupuesto adecuado"."Porque ahora la protección civil de las regiones no tiene suficiente fuerza. Si hemos tenido humo en la ciudad (de Tomsk) durante una semana, me imagino lo que están sufriendo los animales. No podía quedarme callada" comenta.En la etiqueta han participado algunas personalidades, pero sobre todo ciudadanos preocupados de la falta de acción de las autoridades."Nadie va a extinguir el fuego de Siberia pero los desfiles militares son sagrados. Apagar los incendios no asustará a otros países pero esto es otra cosa. ""Muchachos, este problema debería alarmar a todo el mundo, porque a las autoridades rusas no les importa""Siempre supe que tarde o temprano moriríamos de cáncer de pulmón en Krasnoyarsk, per no sabía que tan pronto".Otros simplemente muestran el aire de sus ciudades, casi opaco.