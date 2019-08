Polémico viaje de la activista contra el cambio climático Greta Thunbert: patrocinios de BMW, la realeza de Mónaco y un banco suizo

02-08-19.-Greta Thunbert se ha convertido en ún símbolo de la lucha contra el cambio climático a sus 16 años. Su movimiento "Viernes para el futuro" ha inspirado a miles de jóvenes europeos a salir de las aulas de clase y exigir a sus Gobiernos mejoras en las leyes medioambientales.Ahora la activista quiere llevar su mensaje fuera del continente y ha decidido viajar a Nueva York para comparecer ante la ONU en un yate de carreras para evitar la contaminación que supone un viaje en avión.La iniciativa ha sido aplaudida por muchos pero el coste del barco y sus patrocinadores habituales: BMW, un banco suizo y la familia real de Mónaco han despertado sospechas.La activista salió a defenderse de los críticos y aseguró que los logos de los patrocinadores serán borrados del velero durante su travesía, pero no aclaró si la familia real seguirá recibiendo dinero de estos. Sus seguidores en las redes sociales han criticado su "ingenuidad" y le han pedido que le cuente eso a "el ratoncito Perez" porque la cobertura mediática del viaje ya implica una ganancia comercial. Además, un artículo del diario francés Valeurs Actuelles calculó que el viaje de dos semanas costará mucho más que un billete de avión.Esta no es la primera vez que la activista recibe críticas. Un grupo de diputados franceses pertenecientes a las bancadas Los Republicanos y Agrupación Nacional censuraron que los representantes del colectivo ‘Aceleremos’ invitaran a una adolescente que “falta al colegio” al pleno y la tildaron de “profeta en pantalón corto”, “alarmista”, y “premio Nobel del miedo”.La exeurodiputada Isabelle Attard afirmó que Greta ha sido utilizada como un instrumento por el capitalismo verde en una columna. Attard denunció que Ingmar Rentzhog, fundador de la 'start up' We Don't Have Time, viralizó su historia y obtuvo casi un millón de euros gracias a su presencia en las campañas.La familia negó ser consciente de que la usarían para recaudar fondos y desde entonces ha cortado los lazos con la organización.¿Y su familia?"Hace cuatro o cinco años, Greta dejó de comer y de hablar, cayó en una depresión. Resultó que estaba estresada por el cambio climático y por el hecho de que todo el mundo estuviera diciendo una cosa y haciendo la contraria. Después nos dimos cuenta de que nosotros [sus padres] éramos una parte importante del problema. De hecho, éramos el problema. Estábamos tomando aviones de un lado a otro, comiendo carne, comprando cosas y conduciendo un coche grande. Así que, escuchándola, nos embarcamos en el compromiso por la sostenibilidad y el cambio climático", contó su ahora padre vegetariano en una entrevista con Financial Times.No es común que una joven se tome un año sabático a sus 16, pero sus padres la apoyan. Greta ha crecido en un entorno mediatizado por las ocupaciones de sus familiares. Su padre, Svante Thunberg, es actor y productor y su madre, Malena Ernman, es una cantante de ópera reconocida. De hecho, la joven activista está acostumbrada a los focos y a dirigirse a públicos por su labor de corista en los conciertos de su madre.La familia ha estado en la mira por las ventas de un libro escrito por su madre que relata su lucha para cuidar a sus dos hijas desde que les diagnosticaron un tipo de trastorno del espectro autista (TEA). Las páginas están llenas de palabras de superación como "no ha sido un regalo, pero me ha dado superpoderes", pero la madre ha sido acusada de lucrarse con su hija porque la portada original era un retraro de ella y las ediciones posteriores tuvieron a Greta como protagonista.La actividad pública de esta joven ha causado revuelo alrededor del mundo, pero su activismo ha dejado huella en muchos lugares. Greta ha participado de eventos de gran relevancia a nivel mundial como la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, sesiones del Foro Económico Mundial, actividades del Comité Económico y Social Europeo y tres políticos noruegos la han propuesto como candidata al Premio Nobel de la Paz por su destacado activismo.