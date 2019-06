El Papa Francisco declara la “emergencia climática global”

El Papa Francisco ha declarado una "emergencia climática" global, al advertir sobre los peligros del calentamiento global y además sostuvo que el hecho de no actuar urgentemente para reducir los gases de efecto invernadero sería "un acto brutal de injusticia hacia los pobres y las generaciones futuras".

El líder de los 1,2 mil millones de católicos romanos del mundo también apoyó el límite que proponen de temperatura algunos países (1,5° Celsius), refiriéndose a las advertencias del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático de efectos "catastróficos" si cruzamos ese umbral.

"Una transición energética radical" sería necesaria para mantenerse dentro de ese límite, explicó el Sumo Pontífice e instó a los jóvenes y las empresas a asumir un papel de liderazgo. "Las generaciones futuras están dispuestas a heredar un mundo grandemente mimado", dijo.

Y siguió en lo que fue una de las intervenciones más fuerte y directas sobre la crisis climática: "Nuestros hijos y nietos no deberían tener que pagar el costo de la irresponsabilidad de nuestra generación". Y agregó: "De hecho, como cada vez es más claro, los jóvenes están pidiendo un cambio".

El periódico británico The Guardian informó que el apasionado alegato del Papa se produjo cuando se reunió con los líderes de algunas de las compañías petroleras multinacionales más grandes del mundo en el Vaticano para informarles sobre la urgencia y la magnitud del desafío, y su papel central para enfrentar la crisis de emisiones.

Esta vez la postura del Papa fue más dura cuando advirtió que el tiempo se estaba acabando y los instó a escuchar "los gritos cada vez más desesperados de la tierra y sus pobres".

The Guardian informó que los jefes ejecutivos o los presidentes de BP, ExxonMobil, Shell, Total, ConocoPhilips, Chevron y varios de los principales inversionistas, incluidos BlackRock y Hermes, respondieron pidiendo a los gobiernos que implementen los precios del carbono para alentar la innovación con bajas emisiones de carbono, y solicitaron mayor transparencia financiera para ayudar a los inversores. Sin embargo, no se comprometieron a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero y no establecieron un calendario para la acción.

Los firmantes pidieron una "combinación de políticas y mecanismos de fijación de precios del carbono diseñados en una de forma simultánea que ofrece innovación e inversión en soluciones con bajas emisiones de carbono y ayuda a los que menos pueden pagar ".

Las promesas de las compañías petroleras no fueron lo suficientemente lejos, dijo Mel Evans, activista por el clima de Greenpeace Reino Unido, en una nota con The Guardian.

"Las grandes petroleras sabían todo sobre el riesgo del cambio climático muchos años antes de que la mayoría de nosotros lo supiéramos. Sabían a dónde nos dirigíamos, sabían que sus productos eran la causa y, sin embargo, se mantuvieron tranquilos y presionaron para hacer negocios como de costumbre", sotuvo Evans.

Y agregó: "Cuando se trata de salvar el planeta, harán lo que están obligados a hacer, y nada más, por lo que tenemos que impedirles que perforen nuevos pozos de petróleo mientras hablamos. Esperar el liderazgo de ellos es un camino a cierto desastre".

Las emisiones están aumentando a su nivel más rápido en casi una década. Cada año de altas emisiones lleva al mundo más cerca del límite, ya que se suma al stock de dióxido de carbono en la atmósfera, que puede tardar un siglo en disiparse.

El mes pasado, la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera mostró el segundo incremento anual más alto desde que comenzaron los registros continuos hace más de 60 años.

Mark Campanale, fundador y director ejecutivo de Carbon Tracker, dijo: "Debemos renunciar a los protocolos habituales y a los objetivos a corto plazo impulsados por el mercado o enfrentar la ruina ambiental y financiera de proporciones catastróficas.

"Las compañías de petróleo y gas tienen un papel crucial que desempeñar en la transición a una economía baja en carbono, pero hoy deben tomar colectivamente esas decisiones difíciles después de una presión pública y determinada por parte de inversionistas y evidencias científicas inequívocas", concluyó.