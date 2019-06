Abrasadora y peligrosa ola de calor afecta a Europa

Europa es un horno Credito: Agencias

Europa es un horno. La llegada del verano ha traído consigo una importante subida de la temperatura en muchos de los países europeos. Capitales como Budapest, París y Berlín, entre otras, comienzan a sufrir la asfixiante ola de calor que va a derretir los termómetros esta semana. En muchas localidades del 'Viejo Continente' el mercurio va a alcanzar los 40 grados centígrados durante varias jornadas.



"Alcanzaremos temperaturas a lo largo de seis o siete días que nunca antes se produjeron en el mes de junio. Esperamos temperaturas muy altas, con algunos de los días más calurosos comparables a los de agosto de 2003, en el que tuvo lugar la peor ola de calor en Francia desde la Segunda Guerra Mundial", declara el meteorólogo François Gourand



En el centro de las grandes ciudades, como es el caso de París, la temperatura subirá algunos grados más que en el extrarradio, debido a la alta concentración de vehículos, entre otros motivos. Los ciudadanos tratarán de afrontar la abrasadora ola de calor con todos los medios posibles a su alcance.



"Como todo el mundo, no estoy muy contenta con este calor tan intenso porque no hay aire acondicionado en los apartamentos parisinos. La gente compra ventiladores, mantenemos las persianas bajadas y cuando salimos a la calle buscamos lugares con agua, como éste en el que estoy, que es precioso", afirma Caroline Quelin, residente en París.



"Hemos visitado la Torre Eiffel y nos dirigimos hacia el Arco del Triunfo. Pero quizá tengamos que detenernos varias veces porque hace demasiado calor. Ahora vivo en Zambia y puedo decir que hace más frío allí que en Francia", señala un turista americano llamado Brandom.



Como suele suceder con frecuencia, en este tipo de situaciones, las mujeres embarazadas, las personas de avanzada edad, los más pequeños, quienes sufren algún tipo de enfermedad... son los que más van a sufrir con el calor. Alimentarse e hidratarse de manera adecuada, no abusar de bebidas alcohólicas, no exponerse demasiado al sol y permanecer en lugares climatizados durante algunas horas son algunas de las claves para hacerle frente.

