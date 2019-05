Alerta Roja: La Tierra alcanzó niveles de CO2 nunca antes registrados

“Esta es la primera vez en la historia humana que la atmósfera de nuestro planeta ha tenido más de 415 ppm de CO2" Credito: Agencias

El planeta ya no aguanta más Credito: Agencias

Muchas organizaciones ecológicas han alertado acerca de la situación del aumento de CO2 en la atmósfera, que puede generar consecuencias calamitosas para el planeta y quienes lo habitamos.



Según informó el Observatorio Mauna Loa ubicado en Hawai, en las últimas mediciones realizadas el fin de semana, la concentración de dióxido de carbono (CO2) en la atmósfera alcanzó más de 415 partes por millón (ppm), mucho más que en cualquier otro momento de los últimos 800 mil años del planeta Tierra.



Las mediciones han sido continuas desde que el programa fue iniciado en 1958 por el difunto Charles David Keeling, por quien se le llama la Curva de Keeling a una gráfica del aumento de la concentración de CO2 en la atmósfera.



El meteorólogo Eric Holthaus escribió a través de cuenta de twitter que “esta es la primera vez en la historia humana que la atmósfera de nuestro planeta ha tenido más de 415 ppm de CO2. No sólo en el tiempo del que tenemos registros, no sólo desde la invención de la agricultura hace 10.000 años. Desde antes de que existieran los humanos modernos hace millones de años. No conocemos un planeta como éste”.



Tener estos altos índices de monóxido de carbono en la atmósfera ya aumentó un grado la temperatura del planeta. Si esto sigue creciendo por ejemplo un grado más, el resultado sería devastador, ya que se alcanzarían temperaturas extremas.



Un estudio del World Resources Institute avisa de lo que nos puede pasar si la temperatura del planeta aumenta en dos grados centígrados: calor extremo, veranos sin hielo en los polos, aumento de casi medio metro del nivel del mar, desaparición del 8% de los vertebrados de la tierra y del 99% de los corales marinos, etc. Además habría un aumento de ciclones, inundaciones y olas de calor, lo que haría que millones de especies desaparecieran.



Tras estas revelaciones expertos en meteorología y ecología están pidiendo a los gobiernos de todo el mundo hacer algo al respecto y tomar muy en serio el asunto. Esta situación puede generar consecuencias desastrosas para la Tierra y sus habitantes. Incluso algunos han afirmado que si esto no se controla en el 2030 ya no habrá forma de revertir el panorama.