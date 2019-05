(VIDEO) Ecólogo venezolano Jon Paul Rodríguez gana el 'Oscar verde' por ayudar a conservar el "loro cabeciamarilla" en peligro de extinción

El ecólogo venezolano Jon Paul Rodríguez, de 51 años, ha recibido el prestigioso premio Whitley Gold Award 2019 ―considerado por algunos como el 'Oscar verde'― por su trabajo en la conservación de la cotorra cabeciamarilla o loro de hombros amarillos.



La organización Whitley Fund for Nature otorga cada año su máximo galardón, y un premio de 60.000 libras esterlinas (78.000 dólares) a un ganador previo del Whitley Award, en reconocimiento a su "sobresaliente contribución a la conservación". Jon Paul Rodríguez había ganado el Whitley Award in 2003.



Según precisa un comunicado del organismo, el ecólogo venezolano fue hace 30 años el cofundador de la ONG Provita, cuyo objetivo es conservar la vida silvestre amenazada en Venezuela, en particular el loro de la especie 'Amazona barbadensis'. Según el Libro Rojo de la Fauna venezolana, esta ave se encuentra en peligro. La web de Whitley Fund for Nature precisa que la caza furtiva del loro de hombros amarillos "para el comercio doméstico e internacional de mascotas es abundante", y que "hay más loros en cautiverio que en la naturaleza".



Jon Paul Rodríguez trabajó en conservar esta especie en la isla de Margarita después de que se extinguiera en las islas vecinas. En concreto, la organización destaca los siguientes logros del ecólogo y su equipo:

Se redujo los ataques a los nidos en un 83 % desde 2004.

Se establecieron colaboraciones con compañías de extracción de arena para salvaguardar y restaurar el hábitat de la vida silvestre.

Actualmente existen para la población local medios alternativos para ganarse la vida. La comunidad recibe ingresos para monitorear los nidos de loros durante la temporada de reproducción para protegerlos de la caza furtiva. Esto " convierte exitosamente a excazadores furtivos en protectores de loros ".

". Se repararon nidos dañados por la caza furtiva.



Se destaca que actualmente el loro "está en camino a la recuperación en Margarita". Debido a los esfuerzos colectivos, su población ha pasado de 700 aves al inicio de los trabajos a 1.700 hoy día. El fundador de Whitley Fund for Nature, Edward Whitley, señaló que "el trabajo de Rodríguez ha sido crucial para cambiar la situación en torno al loro de hombros amarillos", reporta The Independent.



Sin embargo, el comunicado advierte que las poblaciones de 'Amazona barbadensis' en otros lugares "continúan disminuyendo". Con lo cual, estiman que el premio Whitley Gold Award ayudará a Jon Paul Rodríguez a seguir trabajando en la conservación de la especie.