El mundo enfrenta la mayor contaminación del aire en 3 millones de años

Coca-Cola, Danone, General Mills, Kellogg, Mars, Mondelez International, Nestlé, PespiCo y Unilever totalizan 263,7 millones anuales de toneladas de gases causantes del efecto invernadero. Credito: Agencias

La concentración de dióxido de carbono en la atmósfera, principal responsable del cambio climático, está en su máximo nivel en tres millones de años, lo que hace inevitable el aumento de la temperatura del planeta y del nivel de los océanos, advierten los investigadores.



Hasta la fecha, los científicos estimaban que el nivel actual de CO2, algo superior a 400 partes por millón (ppm), no era más importante que el de hace 800.000 años, en un periodo marcado por ciclos de calentamiento y de enfriamiento de la Tierra.



Pero muestras de hielo y sedimentos marinos extraídos del lugar más frío del planeta revelan ahora que el nivel de 400 ppm se superó por última vez hace 3 millones de años, durante el Plioceno. Las temperaturas eran entonces de 3 a 4°C más elevadas, los árboles crecían en el Antártico y el nivel de los océanos era 15 metros superior.



Estos análisis están corroborados por un nuevo modelo climático desarrollado por el Potsdam Institute for Climate Impact Research (PIK).



"El fin del Plioceno está relativamente cerca de nosotros en términos de niveles de CO2", explica a la AFP Matteo Willeit, investigador en el PIK y principal autor de un estudio publicado esta semana.



"Nuestros modelos sugieren que en el Plioceno no había ni ciclo glaciar ni grandes casquetes glaciares en el hemisferio norte. El CO2 era demasiado elevado y el clima demasiado caliente para permitirlo".



El Acuerdo de París sobre el clima de 2015 busca limitar el calentamiento del planeta a +2°C, o incluso +1,5°C, respecto a la era preindustrial.



Pero en 2017, las emisiones de gas de efecto invernadero superaron todos los récords en la historia de la Humanidad, y, teniendo en cuenta los compromisos de los Estados que firmaron el acuerdos, la tendencia apunta hacia los +3°C.





Océanos de 15 a 20 metros más elevados



Para los científicos reunidos esta semana en Londres, hay que fijarse en lo que sucedió durante el Plioceno. "Las temperaturas mundiales eran de 3 a 4 °C superiores a las de hoy y el nivel del mar de 15 a 20 metros más elevado", comenta Martin Siegert, profesor de geociencia en el Imperial College de Londres. Actualmente, con 1°C más que en la época preindustrial, la Tierra ya se ve afectada por los impactos del desajuste climático, desde inundaciones hasta sequías.



Para Siegert, haber superado los 400 ppm de CO2 no implica un alza inminente del nivel de mar tan importante como la del Plioceno. Pero si el hombre no consigue retirar CO2 a gran escala de la atmósfera, las consecuencias serán inevitablemente más importantes, tarde o temprano.



Basándose en las concentraciones de CO2, los glaciólogos predicen un aumento del nivel de los océanos de entre 50 cm y un metro, de aquí a finales de siglo, precisa el investigador. "Será difícil que sea más, porque el deshielo lleva tiempo. Pero esto no se detiene en 2100, esto continúa".



En octubre, el grupo de expertos sobre el cambio climático GIEC advirtió que para mantenerse por debajo de los 1,5°C, se tendrían que reducir las emisiones de CO2 en cerca del 50 por ciento antes de 2030.



Pero, pese a las promesas, estas emisiones, causadas por las energías fósiles y la agricultura, no cesan de aumentar. "A 400 ppm, seguimos en la trayectoria de un clima parecido al del Plioceno", asegura Tina van De Flierdt, profesora de geoquímica isotópica en el Imperial College.



El casquete glaciar de Groenlandia, que contiene suficiente agua para hacer aumentar el nivel del mar en 7 metros, había desaparecido en aquel período. Y el del oeste del Antártico, "que contiene unos 5 metros, había probablemente desaparecido".



Excepcional



Los investigadores estiman que la atmósfera ya conoció con anterioridad niveles de CO2 muy superiores a 400 ppm, pero el gas había tardado millones de años en acumularse. En cambio, las emisiones debidas a la actividad humana dispararon los niveles de CO2 en más de 40% en un siglo y medio. Con una concentración de 412 ppm, y en progresión, algunos expertos advierten que un calentamiento del planeta de 3 a 4°C es probablemente inevitable.



La última vez que el CO2 estaba tan presente en la atmósfera, fue luego capturado por los árboles, las plantas y los animales, y enterrado con ellos tras su muerte. "Y lo que hacemos desde hace 150 años es desenterrarlo y reenviarlo a la atmósfera", dice Siegert. "Es excepcional".