Director de la Fundación Tierra Viva: Actualmente no está garantizada la calidad del agua que consumen los venezolanos

Credito: Web

Alejandro Luy, biólogo y director de la Fundación Tierra Viva Credito: GV

28-03-19.-El biólogo y director de la Fundación Tierra Viva, Alejandro Luy, reiteró la importancia de purificar el agua para el consumo, a fin de prevenir enfermedades, en el marco de las fallas en el suministro de líquido, agravados tras los recientes apagones, que se vienen registrándose en el país, desde el 07 de marzo.



"Actualmente no está garantizada la calidad del agua, por eso es importante hervirla, o purificarla con cloro, para eliminar cualquier microorganismo", explicó el especialista, en entrevista en Vladimir a la 1, por Globovisión.



Detalló que en el caso del cloro, "es importante añadir cinco gotas por cada litro de líquido a desinfectar": Puntualizó que los consumidores deben cerciorarse, de que el químico no contenga aditivos, colorantes, o perfumes.

Resaltó que la Fundación Tierra Viva, perfeccionó un método, para purificar el agua, mediante la exposición a la luz solar.



Luy expresó que la dependencia de camiones cisterna, "representa una privatización del servicio, que debería ser un derecho".



"Lo más recomendable en estás circunstancias, es almacenar toda el agua posible y preservar su calidad”, manifestó.

Instó a ser cautos con el abastecimiento a través de cisternas:



“Hay algunas tomas, como la del Parque del Este, que tienen calidad certificada. En ese sentido. instó a realizar inspecciones y limpiezas periódicas de los tanques de almacenamiento, para evitar contaminación.



Apoyado en un estudio realizado por la Fundación Tierra Viva en 2018, señaló que el 82% de los venezolanos, no cuenta con acceso regular al agua. Sin embargo, calificó de "suicida", tomar agua de cualquier lugar, para solventar el desabastecimiento de líquido.



A juicio de Luy, las autoridades, deben garantizar suficientes puntos, para abastecer a los ciudadanos de agua potable, en caso de que no puedan proporcionarla a través de los sistemas de distribución.



Alertó que en Venezuela apenas se trata el 10 por ciento del líquido que se consume: "Nosotros no podemos seguir viendo el tema del agua, desde el proceso de distribución, hay que conservar las cuencas y los parques Nacionales".



Nuestro sistema de distribución eléctrica, depende de las cuencas, y el ambiente que está siendo afectado por la minería ilegal, todos esos aspectos terminan en el tema ambiental", sentenció.