El cambio climático está provocando la desaparición de peces

La sobrepesca de algunos países y el cambio climático atentan contra la población de peces en el mundo Credito: Agencias

Un estudio revela que las poblaciones de peces están disminuyendo a medida que los océanos se calientan



Los peces constituyen una fuente importante de alimentos e ingresos para millones de personas en todo el mundo y el cambio climático actual está afectando negativamente tanto a los peces como a los seres humanos.



Según los resultados publicados en la revista científica Science el cambio climático está amenazando a las especies piscícolas de todo el mundo reduciendo las poblaciones hasta en un 35 % en las regiones costeras próximas a China y Japón. El calentamiento de los océanos ha provocado una disminución mundial del 4 % de las capturas sostenibles es decir de la mayor cantidad de peces que pueden capturarse sin agotar las poblaciones a largo plazo.



En declaraciones al periódico The New York Times el doctor Chris Free investigador principal del estudio y ecólogo cuantitativo de la Universidad de California en Santa Bárbara comentó: "Esta disminución del 4 % parece pequeña pero representa 14 millones de toneladas métricas de pescado entre 1930 y 2010. El pescado es una fuente esencial de proteínas para más de la mitad de la población mundial y aproximadamente cincuenta y seis millones de personas en todo el mundo se benefician de algún modo de la explotación de las pesquerías marinas". A lo que añadió: "Los ecosistemas de Asia oriental han padecido uno de los mayores declives de la productividad pesquera. Y esta región constituye el hogar de algunas de las mayores poblaciones humanas en crecimiento y de poblaciones que dependen en gran medida de los alimentos marinos".



Científicos de la Universidad de Rutgers, en los Estados Unidos, emplearon datos de 235 poblaciones de peces localizadas en 38 regiones ecológicas de todo el mundo, lo que representa, aproximadamente, un tercio de las capturas mundiales declaradas. Investigaron cómo ha cambiado la disponibilidad de pescado para la alimentación entre 1930 y 2010. Las mayores pérdidas de productividad pesquera se observan en las ecorregiones del mar de Japón, el mar del Norte, la costa Ibérica, la corriente de Kuroshio y la plataforma continental en el área del mar Céltico y el golfo de Vizcaya. Las ecorregiones más afectadas son las del mar de China oriental y la corriente de Kuroshio, cuyas poblaciones de peces descendieron entre un 15 y 35 % durante el período de ochenta años.



¿Se están escaldando los peces? Sí, y el aumento de la temperatura de los océanos tiene la culpa



"Nos quedamos asombrados al descubrir que las pesquerías de todo el mundo ya han respondido al calentamiento de los océanos" manifestó Malin Pinsky coautor del estudio y ecólogo de la Universidad de Rutgers a USA Today. "Estos no son cambios hipotéticos en algún punto del futuro".



Asia oriental alberga las poblaciones de más rápido crecimiento y tiene una demanda muy grande de alimentos marinos. La disminución de las poblaciones de peces en estas regiones es preocupante porque, dado que las poblaciones de peces continúan retrocediendo, los países de Asia oriental podrían empezar a importar pescado de otras partes del mundo y esto encarecerá los precios. La sobrepesca también acentúa los efectos del cambio climático. La extracción de los peces de mayor tamaño disminuye la capacidad reproductiva de una población y la hace más vulnerable al calentamiento de la Tierra con el tiempo.



La investigación revela que no todos los peces acusaron el calentamiento del océano. De hecho, algunas especies se han beneficiado del calentamiento de las aguas. Las poblaciones de peces de la región de Terranova y Labrador, el mar Báltico, el océano Índico y la plataforma nororiental de los Estados Unidos aumentaron sus efectivos poblacionales.



"Esperamos que esto ponga de manifiesto la importancia de tener en cuenta el hecho de que el cambio climático está favoreciendo cambios en la productividad. Los responsables de la gestión de la pesca tienen que idear formas nuevas y diferentes para contabilizar esos cambios. Esto incluye la reducción de los límites de capturas en los años cálidos negativos, pero también puede incluir el aumento de los límites de capturas en años más fríos positivos. Tener normas que se adapten al cambio climático va a ser muy importante para maximizar el potencial alimenticio", comentó el doctor Free a The New York Times.



En declaraciones a USA Today, ofreció más propuestas: "Recomendamos que los gestores de pesquerías eliminen la sobrepesca, restablezcan las pesquerías y tengan en cuenta el cambio climático en las decisiones de gestión de la pesca".