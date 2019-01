Brasil: Vale, el mayor productor de hierro en el mundo con la ruptura del dique ha quedado enlodado al dejar a su paso muerte y destrucción

La brasileña Vale, la mayor productora de mineral de hierro del mundo, ha quedado enlodada después de que una de sus represas colapsara este viernes dejando un rastro de víctimas y destrucción, tan solo tres años después de que otro de sus diques provocara 19 muertos y la mayor catástrofe ambiental de Brasil.

Las barreras de contención de la planta de Brumadinho, en el estado de Minas Gerais (sudeste), se rompieron de forma inesperada este viernes y provocaron un río de lama que ha dejado al menos 9 muertos y unos 300 desaparecidos, según el balance preliminar de los bomberos.

Unos 427 empleados trabajaban en las instalaciones, pero la compañía todavía no ha conseguido localizar a la mayoría de ellos tras el accidente ocurrido en la planta, la cual estaba desactivada desde hacía tres años pero aún contenía desechos minerales, principalmente sílice, aunque en su mayoría era tierra.



Entre los supervivientes, el sentimiento era hoy de perplejidad, ya que varios empleados contaron a Efe que no se imaginaban que los diques de esta represa se pudieran romper y provocar una tragedia como la ocurrida hace tres años en el distrito de Mariana, también en Minas Gerais.



La mina que colapsó este viernes era responsable por el 7 % de la producción de mineral de hierro de la compañía, de acuerdo con el informe de la empresa del tercer trimestre del año, periodo en el que la brasileña ganó 3.074 millones de dólares, un 35 % menos respecto al mismo periodo de 2017.



Tras el desastre, los inversores de Vale reaccionaron negativamente y las acciones cayeron alrededor de un 8 % en la bolsa de Nueva York, ya que la bolsa de Sao Paulo no operaba el viernes por ser festivo en la capital paulista.



La empresa todavía responde en la Justicia por la mayor tragedia ambiental de la historia de Brasil, ocurrida hace tres años cuando el dique de una de sus empresas (Samarco) se rompió también en el estado de Minas Gerais, y causó la mayor tragedia ambiental de la historia de Brasil y un saldo de 19 muertos.



Además del proceso que todavía transcurre en los tribunales y por el que todavía no hay condenado, Samarco y sus controladoras (Vale y el gigante BHP) cerraron un acuerdo con el Ministerio Público de Minas Gerais para el pago de indemnizaciones a los afectados por el desastre de 2015.



La tragedia de entonces generó una ola de siete millones de metros cúbicos de residuos minerales que destruyeron la localidad de Bento Rodrigues, que pertenece a la jurisdicción de Mariana (Minas Gerais), y provocaron daños incalculables a lo largo de 650 kilómetros en la cuenca del río Doce.



El presidente de la mayor productora mundial de hierro, Fabio Schvartsman, pidió disculpas por lo sucedido y recalcó que Vale "es una empresa muy seria, que hizo un esfuerzo para dejar las represas de la mejor forma posible, usamos toda la tecnología, especialmente después de Mariana".



"Infelizmente la rotura sucedió y eso no tiene disculpa, pero aún así pido disculpas a todos los afectados, a toda la sociedad brasileña y quiero decir que no mediremos esfuerzo para enfrentar esa cuestión de la forma que tiene que ser enfrentada", recalcó Schvartsman en un vídeo publicado tras conocerse la tragedia.



Privatizada por el Gobierno brasileño en 1997, Vale es una de las grandes empresas de Brasil y una de las principales mineras del mundo con operaciones en más de 30 países.



Además de ser la mayor exportadora mundial de hierro, es una destacada productora de níquel y otros minerales como potasio y cobre y es considerada una compañía estratégica por el Gobierno de Brasil, que controla una parte sustancial de las acciones con derecho de voto.