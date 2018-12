Estamos comiendo pescado, que está comiendo plástico

Diciembre 28 de 2018.- Un nuevo documento demuestra el poder del olor en los instintos de forrajeo de las anchoas, y cómo el plástico los engaña.

Mientras los humanos han estado botando basura plástica en el océano, las criaturas marinas lo han estado comiendo. Apesta: el plástico puede ser tóxico, y los animales que lo comen pueden estar malnutridos y tener un comportamiento deficiente, pero su gusto por el plástico también ha dejado perplejos a los científicos durante mucho tiempo. ¿Por qué comen algo que no es comida?

Ahora, un nuevo estudio muestra el olor de pequeños microorganismos que colonizan el plástico en el océano engañando a los peces para que lo coman, y ayuda a explicar por qué los diminutos trozos de plástico se abren camino hacia la cadena alimentaria y hasta nuestras propias entrañas.

"¿No es ese el giro más irónico y shakesperiano de todo esto?" dijo Matthew Savoca, investigador de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica y coautor del estudio. "Ponemos toda esta basura en el océano y luego, por supuesto, obtenemos gran parte de nuestro sustento de ese océano. Los océanos saludables también son poblaciones humanas saludables".

Savoca y sus colegas querían probar si el olor a plástico tenía o no algún tipo de efecto en el comportamiento de los peces, por lo que recolectaron colonias de anchoas para ejecutar su prueba de olor. Los tanques de peces se inyectaron con un estímulo de control (solo agua salada regular) o con uno de los tres estímulos de prueba: agua que había sido perfumada con plástico limpio, agua perfumada con plástico que se había sentado en el océano durante tres semanas y agua que había perfumado con krill, un pequeño crustáceo que a las anchoas les encanta comer. También intentaron darle a las anchoas una inyección de krill, para obtener una referencia de cómo reaccionan a su merienda favorita.

Encontraron que las anchoas apenas reaccionaban al agua corriente, o al agua perfumada con plástico limpio. Sin embargo, el comportamiento de los peces cambió notablemente cuando se presentó con el agua con olor a plástico empapado en el océano. De hecho, se parecía mucho a la reacción que tenían los peces al agua con olor a comida y a la comida real. En respuesta tanto al plástico del océano como al kril, los peces se agrupaban y comenzaban a trepar. Por lo general, a las anchoas les gusta nadar en contra del flujo de agua, pero en estos dos escenarios, paran esto y se lanzan alrededor del tanque buscando el estímulo.

La diferencia con el plástico registrado en el agua es que se había recubierto con pequeños microorganismos oceánicos en un proceso conocido como biofouling. No importa cuán "limpia" sea una pieza de plástico cuando se la arroja al océano, con el tiempo se convertirá en biofouled. Esto enmascara el verdadero olor del plástico y lo hace oler mucho más como un sabroso manjar, lo que explica en parte por qué los peces lo comen, pero no comen otras sustancias extrañas como las rocas, el metal o la madera. Savoca dijo que los diminutos trozos de plástico también pueden parecerse visualmente a la comida, lo que proporciona un doble engaño a los amigos de los peces que no lo saben.

Aunque comer plástico tiene efectos negativos para la salud en los peces, normalmente no mueren al comerlo, lo que significa que podría haber una posibilidad de que estas pequeñas partículas de plástico estén abriéndose camino a través de la cadena alimenticia hacia los peces que comen los humanos. En otras palabras: podríamos estar recuperando nuestro plástico del océano, ya sea que queramos o no

"Es una conexión triste, pero, desafortunadamente, para muchas personas lo que les interesa o les preocupa es cuando en realidad podría afectarles", me dijo Savoca. "La gente está triste por lo que les sucede a los animales, pero tal vez no piensen que es el fin del mundo. Pero si estamos comiendo pescado tóxico, eso es un problema".