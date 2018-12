(VIDEO) Jovencita de 15 años acusó a líderes del mundo en su cara de no ser lo "suficientemente maduros" para tomar medidas sobre el cambio climático

17-12-18.-Greta Thunberg, una activista medioambiental, dio un discurso en el marco de la cumbre para el clima de Naciones Unidas que se celebraba en Polonia. En él, la joven de 15 años originaria de Suecia, acusó a los líderes del mundo de no ser lo "suficientemente maduros" al no tomar las medidas necesarias para frenar el cambio climático.



Su mensaje se ha ganado la ovación de líderes políticos de todo el mundo. El estadounidense Bernie Sanders, por ejemplo, destacaba una frase en concreto del discurso en su Twitter: "Ustedes dicen que aman a sus hijos por encima de todo, sin embargo, les están robando su futuro ante sus propios ojos". Las caras de las autoridades allí presentes mientras Thunberg habla hacen el resto.



Aunque sorprenda por su corta edad, se trata de una de las activistas por el cambio climático más populares del momento. Además de dar duros discursos, Thunberg lleva desde el mes de agosto sentándose cada viernes frente al Parlamento sueco para pedir que se cumplan los objetivos medioambientales. Se sienta con su mochila y una pancarta con un mensaje claro: "huelga escolar por el cambio climático".



"Hemos venido aquí para hacerles saber que el cambio está llegando, les guste o no! El poder real pertenece al pueblo", sentenció.



