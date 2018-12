5 gigantescas islas de plástico intoxican los océanos y la salud humana

Diciembre 02 de 2018.- Durante unas pocas décadas, los humanos han arrojado toneladas sobre toneladas de basura en el océano. Uno de los elementos más devastadores de esta contaminación, es que los plásticos tardan miles de años en descomponerse. Como resultado, los peces y la vida silvestre se están intoxicando. En consecuencia, las toxinas de los plásticos han entrado en la cadena alimentaria, amenazando la salud humana. En los lugares más contaminados del océano, la masa de plástico supera la cantidad de plancton seis veces. Esta es una gran evidencia que deja innegable el problema de los océanos contaminados. Es molesto que no se estén realizando más esfuerzos de limpieza.

Este estudio de caso es parte de una colección de páginas desarrolladas por estudiantes en el curso de introducción a la geología y salud humana de 2012 en el Departamento de Ciencias de la Tierra, Universidad Estatal de Montana. Aprende más sobre este proyecto.

Las tres islas plasticas

El Gran Parche de Basura del Pacífico, también conocido como Vortex o giro de la basura del Pacífico, se encuentra en el Océano Pacífico Norte central y es más grande que el estado de Texas. También hay parches de basura en el océano Índico y Atlántico. Los parches se definen como que contienen una mayor cantidad de plástico en comparación con los océanos circundantes. Hasta la fecha, se han descubierto cinco parches en total.

Los plásticos se transportan y convergen en el océano donde las corrientes se encuentran. Esto significa que como resultado se acumulan enormes islas de plástico. Los científicos de SES (Sea Education Society) estudiaron plásticos en el Atlántico y calcularon que hay 580,000 piezas de plástico por kilómetro cuadrado.

Fuentes de toxinas plásticas que entran a la cadena alimentaria oceánica

En cuanto al plástico que ingresa al océano, aproximadamente el 20% de la basura proviene de barcos y plataformas que están en alta mar. El resto de las fuentes de basura arrojadas al mar, recogidas por las mareas en la playa, o el tirado de basura intencional. La peor parte es que estos plásticos no se biodegradan, por lo que se rompen en pequeños pedazos que son consumidos por los peces y los mamíferos marinos. El plástico está matando a más de 100,000 tortugas marinas y aves al año por ingestión y enredo.

Los productos químicos en los plásticos se liberan en el agua y en la atmósfera. Los peces se contaminan fácilmente de los químicos en el agua. Este es un enlace directo de cómo los químicos plásticos entran en la cadena alimenticia. Ver Earth Times para más información sobre esto.

Los plásticos llegan a los humanos impactando la salud

Diferentes plásticos están repartidos por todo el océano. A medida que la espuma de poliestireno se rompe en partes más pequeñas, los componentes se hunden en el océano, de manera que el contaminante se propaga por toda la columna del mar.

De hecho, las toxinas en el plástico no solo afectan el océano, sino que actúan como esponjas, también absorben otras toxinas de fuentes externas antes de ingresar al océano. Como estos productos químicos son ingeridos por los animales en el océano, esto no es bueno para los humanos. Nosotros como humanos ingerimos peces y mamíferos contaminados.

Hay diferentes formas en que el plástico es peligroso para los humanos. La toxicidad directa de los plásticos proviene del plomo, el cadmio y el mercurio. Estas toxinas también se han encontrado en muchos peces en el océano, lo cual es muy peligroso para los humanos. El ftalato de dietilhexilo (DEHP) contenido en algunos plásticos es un carcinógeno tóxico. Otras toxinas en los plásticos están directamente vinculadas a los cánceres, defectos de nacimiento, problemas del sistema inmunológico y problemas de desarrollo infantil. Para aprender más sobre los efectos de los plásticos en los humanos, visite el Centro de Ecología

Otros tipos de plásticos tóxicos son el BPA o el bisfenol-A, junto con los ftalatos (mencionados anteriormente). Ambos son de gran preocupación para la salud humana. BPA se utiliza en muchas cosas, incluyendo botellas de plástico y materiales de envasado de alimentos. Con el tiempo, las cadenas de polímeros de BPA se descomponen y pueden ingresar al cuerpo humano de muchas maneras, desde beber agua contaminada hasta comer un pez que está expuesto a las toxinas degradadas. Específicamente, el BPA es un químico conocido que interfiere con la función hormonal humana.

Rolf Halden, profesor asociado en la Escuela de Ingeniería Sostenible y la Universidad Estatal de Arizona, ha estudiado los efectos adversos de los plásticos en los seres humanos y hasta el momento ha llegado a la conclusión de que es casi imposible determinar el perfil exacto de los efectos de los plásticos sobre la salud de los seres humanos. Esto se debe al hecho de que el problema de la contaminación plástica en los seres humanos se propaga a nivel mundial; Casi no hay sujetos no expuestos. Dicho esto, es evidente que los productos químicos no son saludables para los humanos. Para obtener más información sobre los estudios de Halden sobre plásticos en la Universidad Estatal de Arizona, vea Impactos de los plásticos en la salud humana y los ecosistemas

Prevención de la contaminación

Como afirma Rolf Halden, la única manera de que disminuya esta producción de plástico insostenible sería un cambio mundial en el uso del petróleo, debido a la preocupación ambiental. Alrededor del 8% del uso mundial de petróleo proviene de la fabricación de plásticos.

En lo que respecta a protegerse de la contaminación, probablemente es mejor no tener una dieta que consiste principalmente de pescado, ya que la mayoría está probablemente contaminada. Sin embargo, una de las cosas más efectivas que todos podemos hacer como miembros de este frágil ecosistema es ser responsable de nuestra basura. Cuando tengamos la oportunidad, debemos tratar de evitar comprar productos envasados ​​en plástico. Siempre debemos reciclar el plástico cuando lo usamos. En la tienda, solicite una bolsa de papel en lugar de plástico o traiga la suya. Use una botella de agua reutilizable y, por supuesto, no tire basura.

El papel que juegan los humanos

Citado por el Director Ejecutivo del Programa Ambiental de las Naciones Unidas, Achim Steiner, "La basura marina, la basura en nuestros océanos, es un síntoma de nuestra sociedad desechable y nuestro enfoque de cómo usamos nuestros recursos naturales".

Nuestra tendencia como humanos a ser irresponsables acerca de limpiarnos después de nosotros mismos está a punto de meternos en problemas. Nos arriesgamos a perder muchas especies en el océano y nos afectamos negativamente. La persona promedio produce media libra de residuos plásticos cada día. ¡No es de extrañar que los océanos se estén llenando de desechos!

Creo que parte del problema es que no reconocemos que comienza con el individuo. Obviamente, hay cambios en el estilo de vida que podemos hacer para resolver este problema. Solo tenemos que estar dispuestos a aceptar este problema y mirar más allá de nuestra negación. El gobierno también necesita hacer regulaciones sobre los plásticos si algo va a cambiar. Sorprendentemente, hay poca o ninguna información en los sitios web gubernamentales sobre la contaminación en los océanos. Creo que tienen miedo de abordar el problema; Es una solución costosa. Sin embargo, se han formado algunos tratados para minimizar la cantidad de basura que entra en los océanos. Esto todavía no es suficiente. Para ver más sobre las leyes y tratados de la EPA, visite la Agencia de Protección Ambiental de los EE. UU. Estas organizaciones de base son vitales para la protección de los océanos, esforzándose por obtener información sobre esta trágica contaminación. Sin embargo, todos deberíamos estar involucrados, es responsabilidad de todos. Hagamos estos cambios antes de que sea demasiado tarde y matemos a toda la vida oceánica, o incluso a la nuestra.