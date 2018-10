Greenpeace: Coca-Cola, Pepsi y Nestlé lideran lista de principales fabricantes de basura plástica

Botellas de plástico y otra basura se muestran en una calle en Berlín, Alemania Credito: Reuters

Las compañías Coca-Cola, PepsiCo y Nestlé son los mayores productores mundiales de basura plástica, indicó un reporte del grupo ambientalista Greenpeace el martes.



Como parte de una iniciativa junto al movimiento “Break Free From Plastic” (“Librémonos del Plástico”), Greenpeace dijo que organizó 239 limpiezas de plástico en 42 países, que resultaron en un análisis de 187.000 piezas de residuos. El objetivo era obtener una fotografía de cómo contribuyen las grandes corporaciones al problema de la contaminación.



Coca-Cola, el mayor fabricante mundial de refrescos, es el que más basura produce, según Greenpeace, que indicó que se encontraron desperdicios plásticos de esta firma en 40 de los 42 países analizados en todo el mundo.



“Esta auditoría de marcas ofrece una prueba innegable del papel que juegan las corporaciones en la perpetuación de la crisis global de polución plástica”, dijo Von Hernandez, coordinador global de Break Free From Plastic.



En total, el tipo de plástico más común hallado fue el poliestireno, usado en los empaques y en la fabricación de vasos de café, seguidos de cerca por el PET, utilizado en botellas y contenedores.



“Compartimos el objetivo de Greenpeace de eliminar la basura del océano y estamos dispuestos a hacer nuestra parte para ayudar a lidiar con este importante reto”, dijo un portavoz de Coca-Cola en un comunicado. La compañía se ha comprometido a recoger y reciclar una botella o lata por cada una que venda para 2030.



Las tres compañías han realizado promesas sobre sus embalajes para 2025. Coca-Cola asegura que todos sus envoltorios serán reciclables, Nestlé prometió que serán reciclables o reutilizables, mientras que PepsiCo indicó que serán reciclables, compostables o biodegradables.



Nestlé, el mayor procesador mundial de comida y bebida, dijo que es consciente del asunto y está trabajando duro para eliminar plásticos no reciclables. Aseguró que también está explorando diferentes soluciones de empaque y formas de facilitar el reciclaje y eliminar basura plástica.