Andrea Pacheco ¨Nos empobrecen con salarios de miseria y quitándonos progresivamente el agua y los servicios¨

No se trata de resolver el rentismo petrolero con rentismo minero, Andrea Pacheco Credito: aporrea tvi

29/07.- Entrevistamos a una de las integrantes de la Plataforma contra el Arco Minero y dirigente de Marea Socialista Andrea Pacheco quien extendió la invitación para el cierre de las actividades en el marco del Día Mundial de Acción contra la mega minería y las razones por las cuales la movilización se extendió a Venezuela.

¿Por qué una persona de la ciudad de Caracas o de cualquier otra ciudad del país se vería afectada por el desarrollo del Arco Minero?

Es un mensaje muy importante que queremos trasmitir desde los espacios que nos oponemos a este proyecto, aunque parezcan muy lejos los territorios del sur del estado Bolívar y la forma en que se están viendo afectados está relacionado directamente con las condiciones del servicio del agua y de la electricidad. En estos delicados ecosistemas se encuentran una de las más importantes reservas de agua de la región y se ubican las cuencas de los ríos más grandes del país que surten del vital líquido a toda Venezuela. El Arco Minero nos afecta como sociedad, no solo por nuestras propias condiciones de vida sino la de las poblaciones enteras y la de la enorme biodiversidad y riquezas naturales que son víctimas de esta voracidad que parece incontrolable. No hay agua en los hospitales, atravesamos una crisis del servicio eléctrico que es sumamente grave, todo esto relacionado a los efectos de la mineria en todas las escalas.

La movilización se ha generado más bien a raíz de la lucha salarial y el colapso de los servicios ¿Cómo se puede relacionar el Arco Minero con esas realidades?

Esa es otra arista muy importante, los trabajadores se encuentran movilizados por sus reivindicaciones fundamentales o incluso por el colapso de los servicios, la lamentable situación es que no es el gobierno quien tiene las soluciones, no es Hidrocapital, no es través de las luchas específicas y aisladas. Seguimos solidarizándonos y acompañando cada iniciativa en este ámbito tratando de llamar la atención sobre lo importante que es defender el agua como trabajadores, incluirla como una exigencia, un derecho fundamental para el desarrollo de la vida y del sustento del pueblo trabajador.

Las iniciativas en Venezuela continúan dándose por ejemplo, las actividades de lo que se han denominado las ¨Jornadas Antiextractivistas¨

Ha sido una iniciativa colectiva producto del interés de varias organizaciones en sumarse a las acciones mundiales contra le mega minería que se realizan internacionalmente los 22 de julio de cada año. En esta oportunidad realizamos foros, videoconferencias, un baldazo por el agua que nos llenó de mucha energía el pasado 28 de julio. Éste martes cierran las jornadas con un foro en el Cafetal, en el Polideportivo Chucho Ramos denominado ¨Arco Minero devastación ambiental, cultural y económica de Venezuela¨ a partir de las 4:30.