1er Simposio-Vídeoconferencia Internacional contra el Arco Minero del Orinoco

24/07.- La Sociedad Venezolana de Ecología, en el marco del proyecto Una Mirada al Soberbio Sur del Orinoco, organizó el simposio ¨An Insight into the Orinoco Mining Arc: its implications for Venezuela and the eastern Caribbean¨. Éste será presentado en el Primer Congreso Latinoamericano de Biología de la Conservación en Trinidad, el jueves 26 de Julio de 10 a 12 AM.

Este simposio constituye el primer encuentro en el que diferentes aspectos del Arco Minero del Orinoco serán discutidos públicamente por científicos. El tema ha sido bastante politizado, lo que ha invisibilizado los impactos ambientales y sociales que el proyecto está produciendo y generará más allá de las fronteras de Venezuela, como resultado de la falta de manejo y la ausencia de la implementación de las leyes.

El Arco Minero del Orinoco constituye una amenaza internacional para los ambientes marinos costeros, así como para el cumplimiento de Latinoamérica en la disminución de la tasa de deforestación. Adicionalmente, el ZDEN-AMO podría comprometer los esfuerzos realizados por otros países de la región en el cumplimiento de las metas Aichi. La dinámica económica con países vecinos está siendo influenciada por el ZDEN-AMO promoviendo actividades ilegales y grupos armados, que junto con las implicaciones sociales también podría dificultar la planificación y desarrollo de acciones de conservación en el lugar.

Pueden ver la transmisión en vivo a través de nuestra cuenta de Instagram @svecologia o si están en caracas pueden asistir a la UCV donde se transmitirá en vivo y contarán con la presencia del Profesor Lozada, uno de los presentadores, en el Centro de Computación de la Facultad de Ciencias, frente a taquilla de Control de Estudios.