(VIDEO) Antártico: 333 ballenas fueron cazadas por un barco japonés

Credito: DW

En esta ocasión no hubo activistas protectores de ballenas para coartar los movimientos de los captores de estos animales. Según informa la agencia de noticias alemana DPA, tres barcos japoneses retornaron hoy (31.03.2018) al puerto de Shimonoseki después de haber dado caza a 333 ballenas.



La caza de ballenas con fines comerciales está prohibida desde 1986, pero el Gobierno de Japón se remite siempre a una excepción contemplada en la ley, según la cual se pueden matar estos animales con fines dedicados a la investigación. Por otro lado, el Gobierno de Japón trata de impulsar una nueva ley para volver a permitir la caza de ballenas con fines comerciales.



Se trata de un asunto polémico, que afecta a las relaciones comerciales entre Japón y la UE, quienes llegaron a un amplio acuerdo de libre comercio, que se espera que entre en vigor antes de las elecciones europeas en 2019. Las voces críticas del pacto temen que los estándares europeos se vean mermados y los ecologistas lamentan además que la cuestionada caza de ballenas no haya sido regulada en él expresamente.



En 2014, la Corte Internacional de Justicia estableció que la caza de ballenas japonesa no tanía fines científicos. La decisión impidió su captura durante un año, pero la práctica se reanudó tras reducirse en un tercio el número de ballenas capturadas.



Polémico video en Australia



El pasado mes de noviembre de 2017, un grupo de activistas anti caza de ballenas consiguió, tras cinco años de batalla legal contra la censura del Gobierno australiano, que se publicaran imágenes de ballenas que están siendo cazadas con arpones desde barcos japoneses en el océano Antártico. El video, de tres minutos, fue publicado finalmente por el grupo de conservación marina Sea Shepherd, después de que el Gobierno australiano tratara de impedirlo. En él se ve cómo se saca del agua a las ballenas por la cola mientras que las aves marinas se alimentan de sus entrañas.



"Estas imágenes muestran la sangrienta brutalidad, la crueldad y el sinsentido de matar a estos animales tan bellos, inteligentes y majestuosos", dijo el director de la organización, Jeff Hansen. "Se persigue a estas ballenas antes de alcanzarlas con un arpón explosivo que envía metralla por sus cuerpos mientras se disparan puntas de forma que la ballena no pueda escapar". El video fue tomado por trabajadores aduaneros australianos durante una misión en el Antártico en 2008. Hansen señaló que la motivación del Gobierno para tratar de eliminar el video es simple: "La principal razón era que las imágenes de esta horrible caza dañarían las relaciones diplomáticas con Japón”.