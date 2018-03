Movimiento Ecológico de Venezuela (Movev): “En Venezuela hasta los animales emigran por culpa de Maduro”

El "Rey de la selva" se encuentra hasta los huesos en el zoológico de Zulia Credito: @FUrreiztieta

09-03-18.-Alejandro Aguilera, secretario general nacional del Movimiento Ecológico de Venezuela (Movev), aseguró que los animales emigran de Venezuela por culpa del presidente Nicolás Maduro. Sin embargo, aplaudió la decisión del gobierno de dejar que el zoológico del Zulia enviara diversas especies fuera del país, reseña el portal El Nacional.



Ironizó que así como hay un éxodo de venezolanos por el mundo, no debe sorprender a nadie que también otras especies vivas hagan lo mismo.



“Aquí tenemos desde bebés o neonatos desnutridos, que fallecen al nacer, hasta mascotas que son echadas a la calle porque sus familias no los pueden mantener. Aquí nadie se salva, estamos en medio de una tragedia enorme”, denunció.



El vocero del partido ecológico les pidió a los demás representantes de los zoológicos del país que promuevan acciones similares a las tomadas en Zulia y enviar a los animales a refugios reales, donde sean alimentados.



“¿Qué hacemos con estas criaturas aquí cuando ni siquiera somos capaces de alimentarnos a nosotros mismos?, ¿Qué hacemos con estos inofensivos animales cuando el Estado no es suficientemente operativo para garantizarle el bienestar a sus ciudadanos?”, se preguntó.



Panorama económico



Alejandro Aguilera precisó que la solución a la crisis que se vive en Venezuela radica en la instalación de un nuevo gobierno que lleve adelante una visión diferente de Estado.



“Ni Maduro, ni ningún otro que piense como él puede subsanar la crisis que padecen los venezolanos. Aquí la solución radica en impulsar cambios estratégicos y profundos en la concepción económica, y eso es imposible actualmente por el dogmatismo de quienes nos gobiernan”.



Alejandro Aguilera aseveró que el Movimiento Ecológico de Venezuela se mantendrá firme en su posición de promover un cambio en la dirección del gobierno.



“Queremos una Venezuela libre, de progreso y ecológica. Queremos un país sin contaminación política, moral o ambiental. Y por esto seguimos en la lucha que decidimos dar”.