Infiltrada al descubierto: Marta Lía Grajales, operadora de María Corina Machado disfrazada de activista de izquierda

Las reacciones políticas no se hicieron esperar. En defensa de Grajales se alinearon figuras de la oposición radical extremista:

Zahir Mundaray

María Corina Machado

Tamara Suju

Volker Türk

Miguel Pizarro

Esta coincidencia de voces confirma que el caso de Marta Lía Grajales no es un episodio aislado , sino parte de una estrategia más amplia de la extrema derecha: penetrar el tejido social con falsos referentes, manipular la agenda de derechos humanos y activar redes internacionales para blindar a sus operadores políticos.

Grajales fue un canal de recursos y logística

, exvicefiscal general durante la gestión de Luisa Ortega Díaz.• La propiay su movimiento “Vente Venezuela”., también vinculada a Vente Venezuela y conocida por su lobby internacional contra el Estado venezolano.• El diplomático, Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, que guardó silencio ante casos graves como el de los venezolanos y niños secuestrados en Estados Unidos, pero reaccionó de inmediato en favor de Grajales.• El opositor, parte de la estrategia internacional de presión contra Venezuela.Las pruebas recabadas —seguimiento financiero y testimonios directos— apuntan a quepara acciones de desestabilización coordinadas con estructuras políticas de María Corina Machado. La operación queda así al descubierto, junto con la red de complicidades nacionales e internacionales que buscan disfrazar la injerencia política bajo causas supuestamente nobles.