(VIDEO) Jorge Rodríguez reiteró que Venezuela tiene 5 puntos que presentar en Bogotá para avanzar en el diálogo con las oposiciones

Para avanzar en condiciones de normalidad en el proceso de diálogo con las oposiciones, Venezuela exige el levantamiento de las sanciones y medidas coercitivas que le imponen desde 2015, la devolución de todos los recursos económicos robados y retenidos ilegalmente por otras naciones, que cesen las políticas de ataques a través de aventuras en tribunales de Estados Unidos y que se libere de inmediato al embajador venezolano Alex Saab.





Así lo indicó este lunes el presidente de la Asamblea Nacional (AN) y jefe plenipotenciario de la Delegación para el Proceso de Negociación con las Oposiciones, diputado Jorge Rodríguez (PSUV/Dtto. Capital ), a propósito de la “Conferencia Internacional sobre el Proceso Político en Venezuela” que iniciará este martes en Colombia."Que las políticas de lawfare (persecución judicial), de ataques, a través de aventuras en tribunales de Estados Unidos o a través de la CPI se detengan porque afectan a nuestros líderes más importantes", señaló el diputado, presidente de la Asamblea Nacional (AN), durante el programa de televisión del presidente Nicolás Maduro, transmitido por el canal estatal VTV.Recordó que el 26 de noviembre de 2022, el Estado venezolano firmó con la oposición un acuerdo social por 3200 millones de dólares para la inversión social, salud, educación, mitigación de riesgos y el fortalecimiento del sistema eléctrico nacional de Venezuela, pero ese acuerdo fue violado y boicoteado por el gobierno estadounidense.Acerca del fondo que administraría la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que se crearía con los activos ilegalmente retenidos por instituciones financieras, e ilegalmente retenidos por gobiernos extranjeros, Rodríguez señaló que no habían pasado cuatro días y “el embajador de Narnia en Bogotá, el señor James "Jimmy" Story, a través de sus abogados envió una carta a la ONU prohibiendo que ese fondo social se instaurara", sostuvo.Con información de Agencias / Prensa AN.