Bolton revela que “unidad” opositora depende de una orden de EEUU

08.12.21 - El ex asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca y uno de los principales promotores de la política de máxima presión contra Venezuela, John Bolton aseguró que la ausencia de “una posición sólida” de Estados Unidos pone en riesgo la “unidad de la oposición” en torno al denominado “gobierno interino”.



“Sin un apoyo estadounidense más fuerte, ¿cuánto tiempo podría mantenerse unida la oposición? Mira, esto es política. Es inevitable en cierto sentido. Pero creo que, en parte, se debe a la falta de una posición sólida de Estados Unidos contra Maduro, tanto al final de la Administración Trump como al comienzo de la Administración Biden”, dijo en entrevista a la agencia oficial de EEUU, Voz de América (VOA).



Minimizando los escándalos de corrupción y las contradicciones internas generadas alrededor del autodenominado “gobierno interino”, ante lo que voceros como Julio Borges y Henrique Capriles ha calificado de “fracaso”, Bolton insistió que todo depende de una orden de la Casa Blanca.



“No quiero subestimar los problemas que tiene la oposición, pero mi punto es que una buena parte del problema es causado por Estados Unidos. Cuando nuestro apoyo se debilitó”, apuntó y aseguró que la participación en las elecciones y en un diálogo con el Gobierno del presidente Nicolás Maduro, son consecuencia de la ausencia de dictámenes sólidos de Washington.



“.. los argumentos para hacer cosas como negociar con Maduro, que creo que es una tontería -nunca voluntariamente le dará a la oposición algo significativo o participará en las elecciones-, lo que muchos en la oposición querían hacer, no había forma de que hubiera un resultado libre y justo allí”, dijo.



Más presión y resucitar al “Grupo de Lima”



Entre las estrategias que propone Bolton para “demostrar un apoyo sólido de Estados Unidos”, y evitar la extinción del “interinato” del exdiputado Juan Guaidó está el endurecimiento del bloqueo y la persecución financiera contra Venezuela.



“Creo que podemos hacer más para hacer cumplir las sanciones contra la exportación de productos petrolíferos venezolanos. Creo que podemos hacer más para controlar las transacciones financieras internacionales”, afirmó al tiempo que consideró necesario reeditar un mecanismo de presión regional como el empleado a través del extinto “Grupo de Lima”.



“Creo que necesitamos revivir si no el grupo de Lima como tal, necesitamos algún mecanismo dentro del hemisferio”, indicó.



Subrayó como “importante” que, dentro de las medidas a ejecutar para aislar a Venezuela, estaría “trabajar más con Brasil y Colombia para sellar las fronteras”, así como “obtener más detalles de la oposición venezolana” para “ayudarlos”.



Blinken a la cabeza



Bolton sostiene que, como parte de la política para coordinar y evitar la ruptura de la oposición, el secretario de Estado, Antony Blinken, debería estar a la cabeza de este proceso, desdeñando así el rol que ha cumplido el “Enviado Especial para Venezuela”, James Story.



“Personalmente, no me gustan los enviados especiales, es una propuesta general. Creo que el secretario de Estado debería ser el enviado especial para Venezuela. Eso realmente demostraría cuál es la prioridad”, aseveró.