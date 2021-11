España: Acusan de presunta estafadora a dirigente de Voluntad Popular

04.11.21 - Tras una presunta estafa por 50.000 euros para un negocio de compra de diamantes en Camerún, África, que luego serían vendidos a Bélgica, el Ministerio Público español investiga a una venezolana muy cercana a la extrema derecha, criolla e ibérica, que le prometió al presunto estafado una ganancia no inferior al 100%.



Meses después el dinero no aparece y piden 14 años de prisión para la joven que resulta ser Estefanía Parra; quien en instagram dice ser la secretaria internacional de Voluntad Popular.



El 31 de octubre el diario español La Verdad señaló en un reportaje a la imputada como “Verónica Carolina”; advirtió que es un nombre ficticio, y dijo que ella es “conocida en la región por presidir la Asociación de Venezolanos en Murcia y por ser miembro del Consejo de Administración de la Radiotelevisión de la Región de Murcia a propuesta del Partido Popular (de España)”.



Además de la descripción, para más señas, el diario colocó una imagen de la mujer sosteniendo un pabellón nacional y en el pie de foto se lee: “la supuesta cooperadora necesaria en la estafa, Verónica Carolina, con una bandera venezolana”.



La imputada aseguró al diario que la causa en su contra es una persecución política urdida por el presidente Nicolás Maduro.



Con los datos aportados por el reportaje se puede señalar a Estefanía Parra, quien en fotos de las plataformas digitales posa junto a los prófugos de la justicia venezolana Leopoldo López y Antonio Ledezma, con la esposa de López, Lilian Tintori; los exdiputados Juan Guaidó, Henri Ramos Allup, el secretario internacional del Partido Socialista Obrero Español, Hector Gómez, y el fallecido ex canciller y ex ministro de Defensa de Colombia Carlos Holmes Trujillo.