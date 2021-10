Cuarta ronda: Mesa de diálogo reinicia conversaciones en México

15.10.21 - Los representantes del Gobierno y la oposición venezolana se verán las caras en México este fin de semana en un momento clave: a poco más de un mes de los comicios regionales en lo que se ha confirmado la participación de todos los sectores del espectro político.



En la cuarta ronda de diálogo, mediada por Noruega, los ojos están puestos en el proceso comicial del 21 de noviembre porque su celebración constituye un hito para la oposición, que vuelve al carril electoral, y para el Gobierno, que ha insistido en que la política es la única vía para dirimir los conflictos en el país, sin injerencia externa.



Sin embargo, la experiencia en Venezuela ha demostrado que todo puede cambiar en el último minuto. El retiro intempestivo de la oposición de los diálogos anteriores, las presiones externas de actores hostiles –como EE.UU.– o las propias fracturas dentro de la derecha local han sido elementos que, en otras oportunidades, han echado abajo los esfuerzos. Por eso, en esta ocasión, el hermetismo es regla.



Los puntos pendientes



La reforma al sistema de justicia, el acuerdo sobre el respeto al Estado Constitucional y de Derecho y el referente a la convivencia política y social están aún por entrar en la agenda de decisiones.



No obstante, el desarrollo del cronograma electoral podría ser clave para que se avance en ese sentido, ya que el reconocimiento o no de esos resultados por parte de todos los actores significaría un avance al estado de "empate catastrófico" que vivieron tanto el Gobierno y la oposición en los últimos años.



"Si hay elecciones es porque en México hay acuerdo. Esto no va a resolver todo el problema, pero sí es un paso importante para rescatar al voto como mecanismo de lucha y prepararnos para el futuro", ha dicho González esta semana. Desde el Gobierno, la sola vuelta de la oposición al escenario electoral se ve como un triunfo.



Con información de Actualidad RT.