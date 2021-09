Primero Justicia se deslinda de Guaidó por disputa de activos de Venezuela en el exterior

27-09-21.-Este lunes, el partido político Primero Justicia, liderado por Tomás Guanipa, Henrique Caprile Radonski, Carlos Ocariz y Roberto Patiño anunciaron la decisión de no participar más en los espacios que se refieran al manejo de los activos en el exterior y deslindan su actuación de la de Juan Guaidó y Voluntad Popular, al respecto.



A través de un comunicado publicado en la cuenta Twiter de la organización, aseguraron que “Dada la falta de receptividad de Juan Guaido y los representantes del gobierno interino responsables de esta tarea, especialmente de Voluntad Popular, anunciamos nuestra decisión de no participar más en los espacios que atienden la materia referida a los activos en el exterior”.



Asimismo, reiteraron que “con firmeza la prioridad de proteger los activos de la corrupción, de los acreedores y ponerlos al servicio de los venezolanos”



Recordaron que hace más de un año ”le informamos al país nuestra preocupación por la gestión de los activos”



“Desde el comienzo del gobierno interino, en reiteradas oportunidades hicimos propuestas que no fueron tomadas en consideración y manifestamos nuestro desacuerdo con la forma de gestión de los mismos”, afirmaron.



El pasado 14 de septiembre el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, anunció la apertura de una investigación al Guaidó por "usurpación de funciones, conspiración, hurto calificado de activos, asociación para delinquir y traición a la Patria" de la empresa Monómeros, filial de la estatal Petróleos de Venezuela S.A (PDVSA) en Colombia.