(VIDEO) Rafael Lacava: Todos los políticos de oposición se cuadraron con Maduro. “Son unos sinvergüenzas”

16-09-21.-El gobernador de Carabobo, Rafael Lacava, llamó “sinvergüenzas” a los dirigentes de la oposición, entre los que nombró a Juan Guaidó y Henrique Capriles, afirmando que son capaces de “vender a su mamá por un cigarro.“Yo quiero hacer un comentario, y me parece importante que lo haga”, dijo Lacava en un video publicado en su cuenta de Instagram.“El otro día hicimos una extraordinaria reunión con ciento y pico de líderes del norte de Valencia, líderes que, en su mayoría, han sido personas que han votado siempre por la oposición, no hay problema en decirlo. Son líderes que, de una manera u otra, se sienten atendidos por la gestión de gobierno que nosotros representamos, porque como siempre lo he dicho aquí se gobierna para todo el mundo: se gobierna para los chavistas y se gobierna para los opositores”, indicó.“He visto en las redes sociales, en grupos de WhatsApp, que a estos líderes los tienes señalados de que son traidores. No sean sinvergüenzas. Los que hacen esas acusaciones son los políticos de oposición de este estado”, señaló."Miren, el manganzón de Guaidó, que es el jefe político de todos ustedes, se cuadró con el presidente Maduro. Henrique Capriles se cuadró con el presidente Maduro", aseguró Lacava.Asimismo, afirmó que estos políticos opositores “estaban dejando a la gente morir, guindada en Colombia, en Miami, en Madrid, y los políticos se cuadraron con el gobierno”, dijo.