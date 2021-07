Diputado Julio Chávez: " Sectores de la oposición dirigen una conspiración internacional contra Venezuela"

14.07.21 - Sectores de la oposición venezolana encabezan una conspiración internacional con el objetivo de desestabilizar al país, por ello el Estado debe responder de forma contundente contra los responsables de violar la Constitución, dijo a Sputnik el diputado del gobernante Partido Socialista Unido (PSUV), Julio Chávez.



"Es una conspiración de carácter internacional, por eso es que la respuesta del Estado venezolano en el marco de nuestra Constitución tiene que ser firme y contundente, de que esas personas son políticos que han violado la Constitución, las leyes, que han quebrantado la paz, son responsables de los asesinatos, secuestros y extorsiones que esos grupos estaban cometiendo para atemorizar a la población", expresó Chávez en conversación con Sputnik.



El Gobierno venezolano denunció que la "derecha extrema", con apoyo internacional, financiaba y dotaba de armas a organizaciones criminales, para atentar contra los ciudadanos y generar una guerra civil en esa nación.



El Ejecutivo también ha señalado a los Gobiernos de Colombia y Estados Unidos de estar implicados en la entrega de armas y preparación de los paramilitares que han entrado al país caribeño para impulsar acciones de desestabilización.



Chávez, integrante de la comisión para la Reforma Judicial, dijo que muestra de la participación de Estados Unidos y Colombia son las armas incautadas durante el operativo de seguridad en el sector conocido como la Cota 905, en el oeste de Caracas.



"Han echado a andar toda esta política de instalar en territorio venezolano hasta laboratorios de droga, de seguir desarrollando la distribución de la droga en el país, pero además han armado a estos grupos y el armamento que se incautó en la Cota 905 era armamento israelí que claramente pertenece a la Fuerza Armada de Colombia", expuso.



Dos días después de que el Gobierno acusara a la derecha de estar detrás de las bandas delincuenciales, la Fiscalía detuvo al exdiputado opositor, Freddy Guevara, aliado de Juan Guaidó, a quien señaló de estar involucrado con paramilitares asociados al Gobierno colombiano.



En ese sentido, el parlamentario señaló que los opositores liderados por Leopoldo López desde España, solo buscan justificar una agresión contra Venezuela, a través de organismos de Estados Unidos.



"Leopoldo López, protegido por el reino de España, el señor Guaidó, Freddy Guevara, el sector más extremo de Voluntad Popular y de la oposición venezolana han estado dirigiendo todas estas operaciones, la llamada 'fiesta de Caracas' que no es otra cosa que llevar muerte a la población para crear esta situación de zozobra que intente justificar una agresión a gran escala como la está planificando el Comando Sur, la CIA [Agencia Central de Inteligencia] con el apoyo del narcogobierno de Colombia", indicó.



Elecciones



Los sucesos registrados en la Cota 905, y que de acuerdo al Gobierno llevaron a la detención de tres paramilitares colombianos, y que los organismos de seguridad siguen tras la búsqueda de otros 20 más, han ocurrido en medio de la visita de la misión exploratoria de la Unión Europea (UE) para evaluar su eventual participación como observador en los comicios del 21 de noviembre.



A juicio de Chávez, no es un hecho aislado, pues dijo que la oposición busca hacer ver que en Venezuela no existen condiciones para las elecciones regionales y municipales.



"Está vinculado a los intentos de generar desestabilización, atemorizar a la población; eso coincide con la visita al país de una delegación de la Unión Europea para evidenciar que en el país no hay condiciones para el envío de una misión especial de observancia y el respaldo que habían asomado algunos voceros de la Unión Europea en virtud de las garantías que les ha dado el Gobierno venezolano", acotó.



La misión exploratoria de la UE llegó a Caracas el pasado 8 de julio, y desde entonces ha sostenido encuentros con el Ejecutivo; así como con los poderes de justicia, legislativo y electoral; y con el sector de la oposición que participará en los comicios.



El diputado aseguró que los dirigentes opositores que encabezan los actos de agresiones contra el país, no quieren permitir que se realicen elecciones democráticas, pues dijo que solo buscan derrocar al Gobierno.



El presidente del parlamento, Jorge Rodríguez, denunció el 13 de julio que previo a los actos por el bicentenario de la Batalla de Carabobo, los servicios de inteligencia desactivaron cuatro drones con los que tenían previsto atacar al presidente Nicolás Maduro.



El Gobierno ha asegurado que los organismos de seguridad no "descansarán hasta detener a todos los implicados en esos sucesos".