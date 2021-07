(VIDEO) Operación criminal “Fiesta de Caracas” fue organizada por Leopoldo López y ejecutada por Freddy Guevara / Gilber Caro

“Aquí están los mensajes. Ellos los borraron, lo que no saben es que esos se recuperan con un programa casero como lo hemos hecho”, señaló Rodríguez.

13.07.21 - Este martes el presidente de la Asamblea Nacional (AN) Jorge Rodríguez anunció que Freddy Guevara no está desaparecido está preso por planes terroristas y paramilitares contra la República y está vinculado con Leopoldo López en los actos terroristas de la Cota 905.



En rueda de prensa ofrecida desde el Palacio Federal Legislativo, el jefe del parlamento mostró una serie de mensajes WhatsApp donde Leopoldo López bajo el alias de “Gavilán”, organizaba las acciones criminales que llevarían a cabo estas bandas apostadas en las barriadas de la Cota 905 y el Cemeterio.



Guevara y López se comunicaban a través de Whatsapp donde el prófugo de Salamanca daba instrucciones sobre el financiamiento y dotación de armas para que los antisociales de la banda del Koki pudieran llevar a cabo el plan de desestabilización.



“Leopoldo López desde su la comodidad de su mansión les escribía para darle instrucciones y se hacía llamar ‘Gavilán'”, afirmó.



Entre los contactos que mantenía López para la organización de estas acciones delincuenciales estaban Freddy Guevara y Luis Somaza quienes eran los encargados junto a Gilber Caro y Hasler Iglesias de “últimar los detalles” para llevar a cabo esta operación que denominaron como la “Fiesta de Caracas”.



“Aquí están los mensajes. Ellos los borraron, lo que no saben es que esos se recuperan con un programa casero como lo hemos hecho”, señaló Rodríguez mientras mostraba las conversaciones donde López instruía los pasos para garantizar el “éxito” de estos actos.





“Este grupo creyeron que como aquí estaban los noruegos y la misión técnica exploratoria de la Unión Europea (UE), tenían impunidad y mandaban a Freddy Guevara a las reuniones. Es necesario recordar que todas las acciones violentas desde el 4 de agosto de 2018, tienen su epicentro en el gobierno de Iván Duque”, agregó.El presidente del parlamento adelantó que las investigaciones han encontrado indicios de la utilización de plataformas de criptomonedas para el financiamiento de estas operaciones desestabilizadoras, magnicidas y paramilitares.Resaltó que Leopoldo López es un homicida no un dirigente político y desde Madrid planificó las acciones terroristas perpetradas en las zonas populares de Caracas “alias Gocho y El Catire eran los contactos de Voluntad Popular en la Cota 905, tenemos mensajes que los involucran en las acciones terroristas perpetradas por las bandas criminales de la Cota 905. Sabemos que Leopoldo López organizó la violencia en los barrios con financiamiento y armas”.Rodríguez recordó que tanto Guevara como Caro han sido beneficiados con indultos por parte del Gobierno venezolano como parte de los gestos de buena voluntad ante sectores de la oposición que así lo habían solicitado. En este sentido llamó a poner fin a las solidaridades automáticas hacia estos personajes que calificó de “delincuentes”.“Ya basta de solidaridades automáticas, es un homicida, no es un dirigente político, un dirigente político es quien se planta ante los medios de comunicación y planta una idea, un dirigente político es quien participa en elecciones, un dirigente político es quien promueve una agenda en el marco de la paz”, pidió y seguidamente enfatizó que “a Gilber Caro ya este Gobierno y las mesas de negociación se cansaron de indultarlo”.Lamentó que estos reincidentes sigan escudándose en el discurso de “oposición política” y advirtió que quienes estén en acciones desestabilizadoras contra el país deberán asumir las consecuencias.“Después no estén pidiendo indultos, ya está bueno, ¡se acabó!”, sentenció.Con información de Prensa VTV / Últimas Noticias.