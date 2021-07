La USAID desconoce que hizo Guaidó con los recursos que se le entregaron

12.07.21 - De acuerdo con la Organización Sures fue confirmado que la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo (USAID, por su sigla en inglés) destinó $507 millones a la oposición para derrocar al presidente de la República, Nicolás Maduro.



La información fue divulgada por la entidad de Derechos Humanos, a través de la red social Twitter este lunes, y señalaron que el financiamiento se dio entre los años 2017 y 2019, e involucra a gobiernos de la región y organizaciones no gubernamentales.



Se detalla en el documento “la firma de un Acuerdo de Subvención de Objetivos de Desarrollo por $200 millones hasta el año fiscal 2024” y que “los fondos de Usaid totalizaron $507 millones para los años fiscales 2017-2019, con $260 millones para asistencia humanitaria (que supuestamente manejarían los gobiernos de los seis países para atender a migrantes venezolanos) y $247 millones para la asistencia al desarrollo”, lo que manejó directamente el equipo del ex diputado Guaidó.



La auditoría nombra, por ejemplo, la compra de “alimentos suplementarios listos para usar que la Oficina de Asistencia para Desastres en el Extranjero (Ofda por sus siglas en inglés) y la Oficina de Alimentos para la Paz (FFP por sus siglas en inglés) ya habían determinado que eran innecesarios, porque el estado nutricional de los niños venezolanos no justificaba su uso en ese momento”.



También detalló cómo la Casa Blanca pidió “que ajustaran sus decisiones de adjudicación para reforzar la credibilidad del Gobierno provisional (de Guaidó)”, y entregar el dinero para uso político y no humanitario.



“La Ofda financió dos solicitudes de una organización no gubernamental venezolana, en parte, porque la Oficina del Administrador consideraba que la organización apoyaba los intereses de política exterior del Gobierno de los Estados Unidos en Venezuela”, se lee en el informe.



Posteriormente, advierte que “esta organización (cuyo nombre jamás se precisa) nunca había recibido fondos de Usaid, y la Ofda no sabía si tenía la capacidad de cumplir con los requisitos legales y financieros de Usaid”. Sin embargo, se le entregó el dinero que ahora no logran justificar.



Además, se lee en la auditoría que “los funcionarios (entrevistados para ella) declararon que el progreso se vio obstaculizado por la debilidad de la planificación estratégica, la superposición de programas y los intereses contrapuestos”.

Con información de Últimas Noticias.