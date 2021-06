(VIDEO) Capriles asegura que no tiene "ninguna relación con el 'gobierno interino'...eso se agotó"

23-06-21.-23-06-21.-El ex-candidato presidencial y ex-gobernador de Miranda, Henrique Capriles aseguró durante una entrevista a Bloomberg que "no tiene "ninguna relación con el gobierno interino" del autoproclamado presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. "Eso que llaman gobierno interino se agotó", erxpresó.



Sobre los activos venezolanos en el exterior, señaló que debe buscarse una figura legal para protegerlos de la corrupción y el despilfarro.



"Todos los cambios que ha habido en América Latina en estos últimos tiempos han sido a través de una elección. Quedarse de brazos cruzados ya nos hemos dado cuenta de que no sirve, no genera cambio, esa fue una estrategia que tuvimos, no logró los resultados, afuimó.



"Seguir en lo mismo sería sencillamente suicida. Es decir, la oposición va a terminar desapareciendo si no compite para lo que sabe, que es ir a elecciones", aseveró.



Asimismo, aseguró: "Creo que podemos tener unas elecciones en noviembre en las que peleemos. Nosotros tenemos un derecho constitucional en el 2022 de un referendo revocatorio",



Con respecto a las negociaciones a anunciadas en el marco del Acuerdo de Salvación Nacional propuesto por el opositor Juan Guaidó, dijo que llegan en un momento crítico. "Nunca hubo tantos pobres, nunca el ingreso fue tan bajo, ninguna de las personas que vemos aquí han sido vacunadas, muchos no tienen dinero para un tapabocas. Nuestra obligación es poner las fantasías a un lado y apostarle a un acuerdo".