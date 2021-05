(VIDEO) Maduro a Guaidó: "Tanto nadar y te estaba esperando en la orilla”

27.05.21 - Durante la jornada de trabajo para hacer el balance del Congreso Bicentenario de los Pueblos, el presidente de la República Nicolás Maduro se dirigió directamente al exdiputado Juan Guaidó.

El Jefe de Estado, aseguró este jueves que el ex diputado Juan Guaidó, después de intentar darle un golpe de Estado, terminó pidiendo diálogo, tras recibir ordenes desde Estados Unidos.



"Guaidó tuviste que llegar, después de tanto nadar, a dialogar con el presidente Nicolás Maduro y las fuerzas de la Revolución. Tanto nadar y Maduro te estaba esperando en la orilla", expresó el Jefe de Estado venezolano.



Recordó su disposición al diálogo, siempre y cuando se cumplan con las condiciones exigidas, "Guaidó me tienes que resolver 3 puntos, al resolverlos tendremos diálogo. Levantar las sanciones, el reconocimiento de todos los Poderes Públicos, entre ellos la nueva Asamblea Nacional (AN) que se instaló el pasado 5 de enero y el retorno de todos los recursos y activos de Venezuela confiscados en el exterior".



"Las exigencias para que una mesa de trabajo se dé, son relativas a los daños que han causado en los últimos años la intención desestabilizadora, sin éxito, de Guaidó y sectores extremistas de la derecha venezolana", finalizó el Jefe de Estado.

Con información de Últimas Noticias.