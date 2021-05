Supuestamente el Gobierno de EEUU ya le fijó fecha de caducidad al autoproclamado Guaidó

19.05.21 - La administración del presidente estadounidense Joe Biden, habría dado un finiquito al autoproclamado Juan Guaidó, como supuesto líder de la oposición venezolana, para “sacar” a Nicolás Maduro del poder antes del 1 de diciembre.



La decisión la notificó el embajador para Venezuela, James Story, al G-4 (coalición de los principales cuatro partidos de oposición) en una reunión que se llevó a cabo este martes en Bogotá, Colombia. Así lo informó Oswaldo Muñoz, presidente del Grupo Editorial El Venezolano, en entrevista concedida a PanAm Post.



“Tenemos información fidedigna y cierta de que hasta el 1 de diciembre le da plazo Estados Unidos al interinato. Es una decisión del Departamento de Estado y Story la hizo oficial en una reunión con el G-4 en Bogotá”, refirió.



El cambio de línea en la política de la Casa Blanca hacia Venezuela es evidente. Muñoz asegura que el Gobierno de Estados Unidos exigió a Guaidó “resolver” antes del 1 de diciembre. Agrega que esto no solo se traduce en un retiro del reconocimiento al líder opositor como presidente interino, sino también al acceso a los fondos de la nación bajo la protección de Washington.



Y es que bajo el auspicio de la Casa Blanca, el Tesoro y la Reserva Federal de EE.UU. se apropiaron de $342 millones en activos que pertenecen a Venezuela, de los cuales $245 millones han sido desembolsados al grupo de Guaidó.



El objetivo, promover la desestabilización institucional y social a lo interno de Venezuela, así como una supuesta ayuda humanitaria al país. De esta última en particular, no hay indicios reales, según denuncias del gobierno nacional.



Para el presidente del Grupo Editorial El Venezolano, que incluye medios impresos en varios países y El Venezolano TV en Miami, la Administración Biden podría reestablecer las relaciones diplomáticas con el régimen de Nicolás Maduro una vez que deje de reconocer oficialmente a Guaidó. Considera que la política de Donald Trump hacia Venezuela fue una “estafa” porque vendió la esperanza de una salida por la fuerza que nunca ocurrió.



Recientemente, el presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció que Guaidó solicitó dialogar con él y las fuerzas revolucionarias, luego que fuera conformado el nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE).



El jefe de Estado venezolano señaló que evalúan varios puntos para la posible mesa de dialogo; el principal tema planteado es que Guaidó y su fracción renuncie a la violencia y reconozca las autoridades legítimas del país.



Otro punto que destacó es que debe retornar todos los recursos y activos venezolanos que con su promoción, la de Guaidó, han sido confiscados en el exterior, por ejemplo, Citgo en EE.UU. y Monómeros en Colombia.





Con información de AVN.