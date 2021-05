(VIDEO) Ex-rector Vicente Díaz: “Este CNE tiene la mejor representación opositora en toda su historia”

05-05-21.-Vicente Díaz, ex rector del Consejo Nacional Electoral (CNE), dijo este miércoles en Vladimir a la Carta que este nuevo Poder Electoral ha sido integrado de forma equilibrada por representantes del oficialismo y por la oposición venezolana, logrando a su juicio la mejor representación opositora en su historia.“En cuanto a los rectores que conozco, reconozco los factores democráticos que están dentro del este nuevo (CNE). Entre los nuevos suplentes tenemos una representación de lujo, con una gran posibilidad de tener garantías electorales para que el venezolano vuelva a confiar en el voto. Tengo plena confisanza en las capacidades y talentos, compromiso y esfuerzo en la lucha democrática de Enrique Márquez y Roberto Picón Hernández”, expresó.Asimismo dijo que sus expectativas ante los nuevos rectores del oficialismo son que, “los 5 trabajen por abrir las ventanas democráticas, y reconstruir la institución del (CNE) la cual ha sido desmantelada.”Insistió en que el (CNE) requiere reconstruir aspectos profesionales, éticos, apegados a la constitución, trabajar en tarea técnica y salarial, “los trabajadores del CNE tienen sueldos de miseria.”“Hay que recuperar la institución (CNE), la ruta electoral, la confianza en el voto y que nos ofrezcan un programa electoral acordado donde todos los factores políticos se vean reflejados ,” agregó Díaz.Explicó que el órgano rector debe ser garante de toda la actuación política que está entre una elección y otra, “el (CNE) como primera acción tiene que crear un marco de garantías que incluya cómo hacer política en Venezuela. Es un error pensar que sólo debe actuar en momentos de campaña electoral.”En este momento no hay competencia por el liderazgo opositor, aquí hay que reconstruir la oposición.Díaz insistió en que la principal tarea de la oposición venezolana es reconectarse de nuevo con la necesidad de la gente, “el pueblo está pasando trabajo en cantidad,” expresó.En relación al pronunciamiento de Juan Guaidó donde rechaza el nombramiento del nuevo (CNE), Díaz dijo que, “en la elección del parlamento del 6D los partidos que conformar la unidad que ganó la Asamblea Nacional en el 2015, no pudieron participar porque sus tarjetas fueron instrumento de una acción judicial por instrucción del gobierno al Tribunal Supremo de Justicia, así que puede entender esta postura.”“Los principales momentos de crecimiento, de éxito de la oposición han sido cuando han concurrido a la ruta electoral. De hecho Juan Guaidó es reconocido por 50 países como presidente interino por haber participado en en una proceso electoral y quedar como diputado a la Asamblea Nacional.”“Esta nueva Asamblea Nacional fue electa, va a actuar, guste o no guste. Una de sus actuaciones es la designación del nuevo CNE. En Venezuela nunca ha tenido éxito ningún cambio político que no sea por la vía electoral,” expresó.