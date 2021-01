Guaidó agradeció "apoyo" de la UE pese a ya no ser reconocido como "presidente interino"

Juan Guaidó Credito: Archivo

06-01-21.-Juan Guaidó agradeció este miércoles el "apoyo" manifestado por la Unión Europea (UE) en la lucha por unas elecciones "creíbles, inclusivas y democráticas". Aunque el bloque comunitario ha evitado, después de casi dos años, tratarlo como "presidente interino".



En un comunicado en el que Guaidó señala que continúa siendo "presidente encargado" y "jefe del Parlamento de Venezuela", cargos que la UE no le reconoce, el autoproclamado "presidente interino" manifiesta su agradecimiento por "el apoyo del Alto Representante Josep Borrell a la causa de la libertad en nuestro país".



La UE anunció hoy, también en un comunicado, que "mantendrá su compromiso con todos los actores políticos y de la sociedad civil que luchan por devolver la democracia a Venezuela, incluido en particular Juan Guaidó".



El bloque comunitario, que se refiere al Parlamento que dirigió Guaidó como "saliente", reiteró su rechazo a las elecciones de diciembre. Porque "no cumplieron con los estándares internacionales para un proceso creíble" y "hubo falta de pluralismo político". Por lo que lamentó que el chavismo asumiera ayer el mandato de la institución "sobre la base de estas elecciones no democráticas".



En ese sentido, Guaidó reitera su agradecimiento "por el reconocimiento explícito que la Unión Europea" le hace en particular, junto a los demás miembros del Parlamento elegido en 2015, quienes concluyeron sus funciones este martes.



*Con información de Efe