(VIDEO) La UE ya no reconoce a Guaidó como "presidente interino" de Venezuela

06.01.20 - La Unión Europea ha dejado este miércoles de reconocer al líder opositor Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, tras expirar el martes el mandato de la Asamblea Nacional que presidía.



En un comunicado del Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, ha asegurado que la UE mantendrá su contactos "con todos los actores políticos y de la sociedad civil para devolver la democracia a Venezuela, incluido en particular Juan Guaidó y otros representantes de la Asamblea Nacional saliente".



Aunque reconoce que la Asamblea Nacional elegida en 2015 es la última expresión libre de los venezolanos en un proceso electoral, la UE evita apoyar la extensión del mandato de Guaidó como presidente de la Cámara y por lo tanto como "presidente encargado".



En diciembre los Veintisiete decidieron no reconocer el resultado de las elecciones legislativas en Venezuela, al considerar que no cumplieron los estándares internacionales "mínimos" y se dieron un mes de plazo para definir su relación con la Asamblea Nacional.



En este sentido, Borrell lamenta "profundamente" que la Asamblea Nacional haya asumido su mandato este martes tras unos comicios que no fueron democráticos. Asimismo, ha reiterado su apuesta por un diálogo nacional inclusivo que permita una salida política a la crisis en Venezuela que pasa por la celebración de elecciones locales, legislativas y presidenciales.



"La UE llama a las autoridades venezolanas y sus líderes a priorizar los intereses del pueblo venezolano y unirse para empezar una transición liderada por venezolanos que pueda permitir una salida pacífica, inclusiva y sostenible a la crisis", ha añadido la declaración del Alto Representante, que ha reiterado que la UE está lista para apoyar ese proceso.

De esta manera, Guaidó recibe una dura estocada en sus aspiraciones por seguir al frente del denominado “gobierno interino”, cargo que le permitió expoliar los recursos de Venezuela en el exterior en detrimento del pueblo venezolano.

Su más reciente maniobra, recordemos, fue intentar extender el mandato de la AN electa en 2015 con la intención de seguir al frente de esa fachada. Sin embargo, esa nueva treta carece de toda validez jurídica, pues este mismo martes fue instalado el nuevo Parlamento en Venezuela, el cual está integrado por los diputados electos el pasado 6 de diciembre.



Desde España, como en gran parte de Europa y América entera, han publicado la información, que para algunos medios de comunicación de Venezuela no es noticia, porque afecta los intereses del Departamento de Estado de EEUU, dependencia que los financia.

Con información de agencias / La Iguana