(VIDEO) Consulta opositora: Reportan pobre movilización y ausencia de controles

12.12.20 - "Centros de votación semivacíos marcaron el último día de la consulta simbólica convocada por el líder opositor Juan Guaidó, aunque la oposición se atribuyó un triunfo "histórico", aseguró la agencia de noticias francesa AFP; mientras la española EFE reseña: "El líder opositor venezolano Juan Guaidó celebró este sábado la participación en la consulta que ha promovido, en la que se pregunta a los ciudadanos si rechazan las elecciones legislativas, pese a la baja asistencia a las mesas instaladas para la votación en persona".



Dos de las agencias internacionales de noticias con más presencia en el país coincidieron que la participación, al menos en la jornada presencial pautada para este sábado 12 de diciembre fue baja.



La "participación en la consulta superó por mucho fraude que montaron" el 6 de diciembre, señaló Guaidó en Twitter, en alusión a las elecciones legislativas boicoteadas por el grueso de la oposición, tras las cuales el chavismo arrasó con más del 91% de los 277 escaños de la cámara.



En las parlamentarias del pasado domingo 6-D votaron, de acuerdo con la data que ofreció el Consejo Nacional Electoral 5.264.104 electores.



La oposición denunció "amedrentamiento" por "grupos civiles armados llamados colectivos que utiliza el régimen (...) En la Cota 905 (Caracas) tuvieron que retirar el punto de consulta por amedrentamiento", dijo a la AFP el diputado Rafael Veloz.

Tras divulgarse la data del sistema, se evidenció que los votos duplicados engordan los números, para aparentar una “masiva participación”. Informó el portal Lechuguinos.

La aplicación Voatz fue diseñada para que los venezolanos que se encuentran en el exterior participaran en la consulta que viene promoviendo el dirigente opositor Juan Guaidó.

A través de la app digital se puede corroborar cómo intervienen varios votos relacionados con un mismo nombre y número de cédula.

Voatz, al igual que Telegram, ambas disponibles para votar en la fase digital, no garantizan que una persona pueda votar una sola vez. Al no solicitar una fotografía de la persona con su cédula o pasaporte, es posible que una sola persona introduzca varios números de cédula y enviar las fotos desde un mismo teléfono.



Según constató EFE, este sábado 12-D no hay controles en los puntos de participación para que, quienes ya hayan participado en las plataformas digitales, no vuelvan a hacerlo en persona.

"Los ciudadanos que acuden a una de las mesas deben anotar su nombre y firmar, un dato que no se coteja con el de otros lugares habilitados a lo largo del país para la consulta, por lo que solo depende de la voluntad de los venezolanos no ir a varios sitios y depositar la papeleta más de una vez", aseguró la agencia en una crónica que publicó.



En el recorrido de la AFP en Caracas, "los puntos instalados para depositar los votos permanecieron mayormente despejados, pese a los pedidos a quienes apoyaron la consulta por internet de acompañar presencialmente la jornada".



En la llamada consulta popular se pregunta a los venezolanos si apoyan "todos los mecanismos de presión nacional e internacional" en pro de "elecciones presidenciales y parlamentarias libres" y si rechazan los comicios legislativos del domingo.



El analista Rafael Álvarez Loscher, de la firma Iuriscorp, considera que la "oposición no ha sabido canalizar el descontento porque no ha logrado sus objetivos, y eso ha desmoralizado a la gente, que aunque está en contra de Maduro, pocos ven la necesidad de apuntar su nombre en algo que no tiene ningún efecto legal o político".



Aunque todavía no se conocen datos de participación, Guaidó aseguró que continuará la actual AN. "Nosotros vamos a instalar el Parlamento", concluyó sin dar detalles del lugar ni de la fecha, que no podrá ser el 5 de enero, tal como marca la Constitución, en el Palacio Legislativo, ya que será donde tomen posesión los diputados elegidos, aunque él no los reconozca como tal.





