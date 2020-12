Enrique Ochoa Antich: "“Aquí nunca ha habido fraude, si no imposible explicar victorias de la oposición"

00.12.20 - El dirigente opositor Enrique Ochoa Antich, expresó este domingo que en Venezuela nunca se ha dado fraude en los procesos electorales que se han efectuado en los últimos 20 años.



“Aquí nunca ha habido fraude. Si no imposible explicar victorias de la oposición el 07, 08, 09, 10 y 15. Cada victoria servía para acumular fuerza rumbo a presidenciales de 18. Pero nos salimos de la ruta y botamos el juego”, escribió Ochoa en su cuenta de la red social Twitter, reseñó AVN.



En ese mismo mensaje enfatizó que ante las inconsistencias políticas, en los comicios celebrados este domingo 6 de diciembre, “el PSUV probablemente gane y será gracias a la abstención”.



En otro mensaje el político advirtió a los electores de la oposición, que si la decisión fue no asistir a las urnas para beneficiar a su sector político, en realidad, instó a elevar el voto por candidatos del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).



“Si usted es opositor y ha decidido abstenerse, y cree que así no está votando, bájese de esa nube: toda abstención es un voto que se le sustrae a la oposición, y al hacerlo, el PSUV sube automáticamente un voto. Así que toda abstención es en realidad un voto por el gobierno”, recalcó.



En 2007, la oposición obtuvo el 51% en los comicios para aprobar o no la reforma Constitucional, propuesta por el entonces presidente de la República, Hugo Chávez.



De igual forma, la oposición conquistó un nuevo proceso electoral en 2015, cuando conquistaron 112 curules (mayoría absoluta) en la Asamblea Nacional, bajo la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD).



