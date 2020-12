William Serafino: "Guaidó saldría del juego político y del juego institucional"

03.12.20 - La "consulta popular" que convocó Juan Guaidó, es "una maniobra desesperada para tratar de construir un esquema de legitimidad", dijo a Sputnik el periodista venezolano William Serafino. "Busca tener un efecto en la política interna y mostrarle al mundo que mantendrá su dominio sobre la Asamblea Nacional (AN) por fuera del margen legal venezolano".



Este domingo 6 de diciembre se elegirán los diputados de la AN para el período 2021-2026. El enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliott Abrams, señaló que seguirán reconociendo a Guaidó después de enero de 2021, cuando asumirán los nuevos legisladores, y que no reconocerán los resultados de las elecciones parlamentarias. El desconocimiento de las comicios del 6 y el reconocimiento de Guaidó como "presidente interino", contó con el apoyo del Partido Demócrata y del Republicano de EEUU.



En ese contexto, la oposición venezolana nucleada alrededor de la estrategia del autoproclamado Gobierno interino encabezado por Guaidó llamó a una "consulta popular" el lunes 7 y el martes 8 para realizar un boicot a la jornada electoral del domingo 6.



Según Serafino, politólogo y jefe de redacción del portal venezolano Misión Verdad,



la consulta popular busca refrendar la posible permanencia de Guaidó en la "presidencia interina", una presidencia que ya no podrá ser justificada como decisión de la AN ya que ese sector de la oposición quedará fuera del Legislativo. Pero a su vez, identificó otro motivo.



"No solamente tendría la intención, como lo ha expresado, de condenar lo que sin pruebas llama 'fraude electoral', sino que buscaría mostrar ante la opinión pública y ante los países que le han brindado el apoyo a su Gobierno imaginario, que tiene una raíz de legitimidad para extender el mandato de la presidencia encargada supuestamente, y de su presidencia de la AN", opinó Serafino.



Sin embargo, advirtió que "después del 6 de diciembre su diputación —bajo la cual se ha fundamentado el Gobierno ficticio que instaló—, se anula y Guaidó saldría del juego político y del juego institucional", concluyó.



Dentro de los posibles escenarios que Serafino proyecta a Guaidó después de las elecciones, están:

No obstante, Serafino aclaró que "dependerá mucho de la correlación de fuerzas a nivel geopolítico, y en ese punto pareciera que no le acompañan en este estricto momento a Guaido".

"Que haya un Gobierno imaginario en el exilio y que siga depredando los recursos robados a Venezuela en los últimos años".

"El uso de amenazas militares o de maniobras que ya hemos conocido, como intentos de golpe de Estado, intento de inmersiones mercenarias, ahora bajo la supuesta narrativa y retórica de que en Venezuela se han agotado todas las opciones políticas".

