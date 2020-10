(VIDEO) Oposición moderada pide a la UE que envíe a Venezuela a la misma misión electoral que observará las elecciones en Bolivia

07.10.20 - La Alianza Democrática, conformada por cinco partidos de la oposición moderada en Venezuela, solicitó este miércoles a la Unión Europea (UE) que observe las elecciones legislativas del próximo 6 de diciembre con la misma misión que actualmente acompaña los comicios en Bolivia.



"Nosotros ya hicimos la propuesta, que si bien no quieren traer la misión burocrática, que trasladen la misma misión de expertos electorales de Bolivia", afirmó el secretario del partido Cambiemos, Timoteo Zambrano, quien agregó que los comicios parlamentarios cuentan con las condiciones y garantías que la oposición radical ha exigido desde el año 2017.





El líder opositor aseguró que el alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell, está consciente de que sí existen las condiciones electorales, por lo que resulta "inexplicable" que el bloque no participe como observador en los comicios. "Estoy convencido que no es por las garantías", agregó.Zambrano precisó que se han invitado a más de 150 observadores para que acompañen los comicios parlamentarios. Al respecto, agregó que aún esperan por la respuesta de las Naciones Unidas (ONU), organismo que también fue convocado de forma oficial.Por su parte, Borrell dijo este miércoles, durante una intervención ante el Parlamento Europeo, que su oficina envió a dos funcionarios hasta Caracas para conversar "sobre el terreno" con los actores políticos del gobierno y la oposición, pero que tras reunirse con "más de 70 representantes" no hubo acuerdo en torno a la propuesta europea de aplazar las legislativas.Según Borrell, es necesario postergar el proceso electoral "para mejorar las condiciones", lo cual "quizás" le hubiese permitido enviar una misión electoral al país. "La UE se considera por todos los interlocutores o por la mayoría de ellos como el único actor que puede hablar con todas las facciones y puede hacerlo con credibilidad", agregó.El pasado 1 de octubre, el Gobierno de Venezuela tildó de "inadmisible" el pliego de condicionamientos que estableció la UE para observar las elecciones legislativas, los cuales, a su juicio, "desconocen incluso taxativos mandatos constitucionales".