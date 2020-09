Bernabé Gutiérrez: “Ningún gobierno extranjero podrá ordenarme cómo actuar políticamente”

29.09.20 - El secretario general nacional de Acción Democrática (AD), Bernabé Gutiérrez, rechazó este martes 29 de septiembre las recientes sanciones impuestas por la Administración de Donald Trump y las calificó de “injustificables, indignantes y abusivas”.



“Las acciones del Gobierno de Estados Unidos me han indignado, porque ofenden la inteligencia del pueblo al que me debo, un pueblo que no quiere más violencia, que quiere superar sus problemas sin más sangre ni persecuciones, en paz, tolerancia y respeto, pero sobre todo con la invencible fuerza del voto", aseguró el dirigente de AD, a través de un comunicado.



Enfatizó además que ningún “gobierno extranjero ni el que actualmente desgobierna Venezuela podrán ordenarme cómo actuar políticamente y menos si debo participar o no en las elecciones pautadas por la Constitución Nacional”.



El pasado 22 de septiembre, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó a cinco dirigentes de la oposición, entre ellos a Bernabé Gutiérrez, “por socavar la democracia en Venezuela”.



Entre la lista de sancionados se encuentran los dirigentes a quienes le adjudicaron las tarjetas de los partidos Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo, Voluntad Popular y AD: Miguel Antonio Jose Ponente Parra, Guillermo Antonio Luces Osorio, Williams José Benavides y Chaim José Bucaran Paraguan.