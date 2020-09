Pelea de egos entre Capriles y Guaidó tras los indultos y reunión con canciller de Turquía

02-09-20.-El líder opositor venezolano Henrique Capriles respondió este martes a las acusaciones del equipo de Juan Guaidó, a quien acusa de haber dialogado "a título personal" con Nicolás Maduro, y destacó haber logrado el perdón jurídico para 110 detractores del chavismo.



"Hoy, por mis ‘gestiones personales’, nos sentimos satisfechos de la libertad de 110 presos políticos. Mi único interés es defender a los venezolanos y lograr la libertad de Venezuela. ¡No nos vamos a resignar, así como ningún venezolano lo hará hasta ver el cambio en el país!", escribió Capriles en su cuenta de Twitter.



El equipo de Guaidó emitió un comunicado que manifestaba su "absoluto desconocimiento a las negociaciones inconsultas realizadas a título personal entre el régimen de Nicolás Maduro y los dirigentes Henrique Capriles y Stalin González" que habían sido adelantadas horas antes por Turquía, país que, asegura la nota, fue mediador entre las partes.



Hay quienes se terminan convirtiendo en lo que critican. Conversar y negociar no es lo mismo, salvo que quieras manipular y mentir.No hay negociación entre Turquía y la oposición en Venezuela. Lo que sí corresponde es hablar con todo el que nos acerque a una solución creíble.



En el mensaje, a nombre del "Gobierno interino", formado por el autoproclamado "presidente interino" de Venezuela Juan Guaidó, dicen que quieren "ser categóricos".



"Estas acciones se hicieron sin conocimiento ni autorización del Gobierno interino, la Asamblea Nacional, nuestros aliados internacionales, ni del acuerdo unitario alcanzado y anunciado por 27 organizaciones políticas que agrupan a las fuerzas democráticas. Por lo tanto, las desconocemos", aseguran.



El martes, el ministro de Asuntos Exteriores de Turquía, Mevlüt Çavusoglu, que visitó Venezuela a mediados de agosto, publicó en su cuenta de Twitter que sigue "con satisfacción la evolución del diálogo positivo entre el Gobierno y la oposición en Venezuela" que, según afirmó, también fue "debido a los esfuerzos de su país en coordinación con la Unión Europea (UE)".



Tras el comunicado de Guaidó, Capriles explicó en Twitter que "hablar con un miembro de la comunidad internacional es lo normal cuando crees en la política y en la democracia. Para la muestra un botón".



"Tengan claro: con chinos, con rusos, con europeos, hablaremos con todo el que sea necesario para sacar a los venezolanos de esta crisis", subrayó Capriles



"Hay quienes se terminan convirtiendo en lo que critican. Conversar y negociar no es lo mismo, salvo que quieras manipular y mentir", añadió.



"No hay negociación entre Turquía y la oposición en Venezuela. Lo que sí corresponde es hablar con todo el que nos acerque a una solución creíble", finalizó.

Por su parte, el diputado a la Asamblea Nacional (AN) Stalin González respondió a las críticas que recibió, luego de que se diera a conocer su participación en las conversaciones con el gobierno venezolano de cara al proceso electoral del 6-D

"Lo haré las veces que sea oportuno" respondió a través de su cuenta en Twitter. "Por mi parte intentaré las veces que sea necesario encontrar una solución a la crisis. La política se trata de ayudar a la gente. Si una negociación evita que este conflicto escale y sea más doloroso para los venezolanos, aseveró.