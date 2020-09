Luis Vicente León: Indulto presidencial busca hacer más potable una elección parlamentaria

02-09-2020.- El presidente de la encuestadora Datanálisis, Luis Vicente León, considera que la medida de indulto tomada por el Presidente Nicolás Maduro en beneficio de 110 opositores, "busca hacer más potable una elección parlamentaria".

Para León, el ex-gobernador del estado Miranda y excandidato presidencial Henrique Capriles Radonski; es una figura influyente dentro de la oposición, de cara a los comicios parlamentarios que se llevarán a cabo el próximo 6 de diciembre.

A través de su cuenta en la red social Instagram; León aseveró que, dentro de las diferentes propuestas que presenta la fracturada derecha venezolana, se encuentra la opción de Capriles, quien observa los comicios parlamentarios "como una protesta nacional", así como también "un motivo de movilización".

"Está la propuesta de participar en la elección, pese a que no es democrática. Dos variantes: la de una MDN (Mesa de Diálogo Nacional) sin conexiones populares ni representatividad política (una garantía de abstención demoledora) y una propuesta de Capriles, un líder más influyente, que propone usar la elección como una protesta nacional y un motivo de movilización", expresó Luis Vicente León en la red social.

En este sentido, calificó esta opción como "más racional", no obstante, la postura de Capriles debería tomar en consideración "la división opositora, el rechazo de USA, desconfianza de la población y apatía generalizada".

Sin embargo; Luis Vicente León señaló que los recientes acontecimientos — como el indulto presidencial otorgado por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro— ; "vuelven a poner el juego en movimiento y eso siempre es el caldo de cultivo para la creatividad".

"Es una especie de ere paralizada que no producirá cambios, ni en la dirección de la oposición (que se quedaría inamovible y sin validarse "per sécula seculorum ") ni tampoco en el gobierno que en definitiva seguirá siendo el objetivo incumplido", aseveró Vicente León en la red social.

Sobre la ruta de la abstención, impulsada por los principales partidos de oposición, señaló que la ruta de abstención tradicional "no va para ningún lado". "Tendrías que proponer cosas distintas, muy nuevas y renovadoras, porque si vas a la abstención debes explicar a la gente qué vas hacer después y que esto se convierta en un instrumento de lucha, porque de lo contrario, vas a perder el interés de la gente," dijo durante una entrevista a un medio local.

"Las divisiones en la oposición son naturales. Hay dos posiciones y yo no las critico... El tema es que la oposición llegó a un punto donde no se trata de un dilema de votar o no, es un dilema casi que de perder-perder, porque sabemos que no hay condiciones competitivas y que el árbitro está sesgado," dijo.

Varios sectores de la oposición venezolana han manifestado su postura de participar en los comicios parlamentarios para elegir a más de 200 diputados para el nuevo período del Poder Legislativo.

Valoración positiva al indulto presidencial

De igual forma, Luis Vicente León valoró y celebró el indulto presidencial, otorgado este lunes por el Ejecutivo Nacional, a más de 100 personas, entre ellos 23 diputados y cuatro suplentes, que se encontraban en prisión - algunos -, por atentar contra la seguridad de la Patria.

"Mi primera reacción ante la decisión de liberar presos políticos es celebrarlo y presionar la liberación de todos a quienes se les violentan sus derechos", recalcó el presidente de Datanálisis.

En la publicación realizada en Instagram, Vicente León señaló que esta decisión "busca hacer más potable una elección parlamentaria".

El indulto presidencial incluye a 110 dirigentes de la derecha venezolana, entre ellos 23 diputados principales y cuatro suplentes.

Entre los indultados destacan Freddy Guevara, Freddy Superlano, Américo De Grazia, Jorge Millán, José Guerra, Mariela Magallanes, Richard Blanco, Tomás Guanipa, Henry Ramos Allup, y Roberto Marrero.

Además, Luis Stefanelli, Carlos Paparoni, Juan Andrés Mejías, Miguel Alejandro Pizarro, Rafael David Gúzman, Juan Pablo García Canales, Wiston Flores y Gilber Alfonso Caro, entre otros.