Conferencia Episcopal hizo llamado a participar en las elecciones parlamentarias del 6-D

11.08.20 - La Conferencia Episcopal Venezolana aseguró este martes que el llamado a la abstención de la oposición para las elecciones legislativas del próximo 6 de diciembre "hará crecer la fractura político-social en el país y la desesperanza ante el futuro".En un comunicado en que rechaza cualquier camino político que "se encuentre fuera de la Constitución de la República" y afirmó que le "resulta inmoral" que el régimen de Nicolás Maduro realice cualquier maniobra para obstaculizar "la solución política y social" de los problemas de Venezuela.Advirtieron que un grupo de partidos políticos ha expresado su voluntad de no participar en las próximas elecciones parlamentarias del 6D, e instan a buscar salidas y generar propuestas para el pueblo que durante años ha creído en ellos.“Esta decisión de abstenerse priva a los ciudadanos venezolanos del instrumento válido para defender sus derechos en la Asamblea Nacional. No participar en las elecciones parlamentarias y el llamado a la abstención lleva a la inmovilización, al abandono de la acción política y a renunciar a mostrar las propias fuerzas. Algo semejante pasó en diciembre de 2005, y no tuvo ningún resultado positivo”, señalaron.