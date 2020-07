Jesús Faría: Fondos de Venezuela no llegan a la OPS porque la oposición hizo una "jugada política"

23.07.20 - La oposición venezolana no tiene voluntad de entregar los recursos que prometió a la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en el acuerdo firmado en junio con el Gobierno, aseguró en declaraciones a Sputnik el constituyente Jesús Faría.



"No fue una expresión de sinceridad, no fue una manifestación de reconocimiento de la realidad y el sufrimiento de un pueblo, sino una jugada política que posteriormente no se concreta porque choca con la estrategia que vienen desarrollando, que es crear un colapso de la economía", dijo a Sputnik.



El pasado 1 de junio el Gobierno de Venezuela y la oposición que lidera el diputado Juan Guaidó firmaron un acuerdo en el que establecieron que la OPS gestionaría el dinero y otras ayudas para la atención de la pandemia por COVID-19 en el país.



El presidente Nicolás Maduro calificó como una mentira el referido pacto.



"Se firmó el acuerdo humanitario, los 20 milloncitos de dólares no llegan, mentira, todo lo que viene del imperio gringo es mentira. Ofertas engañosas, perversidad, maldad", dijo el jefe de Estado.



Faría señaló a Sputnik que nunca confió en la voluntad de la oposición de transferir dichos recursos, especialmente porque a su juicio sería una "contradicción con todo lo que había hecho anteriormente, que es bloquear, obstruir, golpear, agredir al país para causarle mucho daño al pueblo venezolano".



"¿Dónde está la contradicción? Yo le quito la producción de dos millones de barriles diarios al país, generó un costo de 121.000 millones de dólares como resultado de tres años de bloqueo, mantengo una escalada y la intensifico en medio de la pandemia ¿y voy a aprobar unos recursos para generar mejores condiciones? eso no tiene sentido", agregó.



Para el constituyente, el dirigente opositor Juan Guaidó, solo firmó el acuerdo por la presión que generaron las consecuencias de las sanciones que promovió, especialmente en medio de una situación de alarma como la ocasionada por la pandemia.



"En el marco de esas grandes contradicciones que se están dando, hacen esa movida de ofrecer una vía que favorezca a las condiciones de vida de nuestro pueblo, en medio de la pandemia", expuso.



El constituyente considera que toda la situación de crisis provocada en Venezuela por las sanciones de Estados Unidos contra el Gobierno ha dejado a la oposición en una encrucijada, que solo la ha llevado a retroceder y a perder la credibilidad de sus seguidores.



Además, opinó que la imagen de Guaidó ha perdido cada vez más respaldo internacional e insistió en que en este momento su único apoyo es el Gobierno de Estados Unidos que, afirmó, está comprometido con la destrucción de la economía venezolana.

Medidas de EEUU contra presidente del Supremo



El Gobierno de EEUU carece de moral para aplicar medidas contra los funcionarios del Estado venezolano, aseguró Jesús Faría, quien repudió que el secretario de Estado de esa nación, Mike Pompeo, amenace con la detención del presidente del Tribunal Supremo, Maikel Moreno.



"EEUU carece de moral, es la nación que más ha desarrollado operaciones encubiertas, golpes de Estado, intervenciones. ¿Y van a acusar a Maikel Moreno, Tareck El Aissami (ministro de Petróleo), Diosdado Cabello (presidente de la Constituyente) de terrorismo y narcotráfico? El narcotráfico domina a EEUU, determina los principales centros de producción: Afganistán, Colombia y México", dijo en entrevista.



Pompeo dijo el 21 de julio que el Gobierno de EEUU está ofreciendo una recompensa de hasta cinco millones de dólares por información que posibilite el arresto del presidente del Tribunal Supremo de Venezuela "por su participación en el crimen organizado transnacional".



Faría indicó que el propósito de ese tipo de medidas es intentar "intimidar y amedrentar" a las figuras claves del Gobierno venezolano para intentar que abandonen sus funciones.



Sin embargo, aseguró que el presidente de EEUU, Donald Trump, no ha comprendido que en Venezuela la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y los funcionarios más cercanos al jefe de Estado, Nicolás Maduro, son plenamente chavistas, en referencia al movimiento político liderado por el expresidente Hugo Chávez (1954-2013).