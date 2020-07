(VIDEO) "Embajadora" de Guaidó en Reino Unido está vinculada con paramilitares colombianos

02.07.20 - La "embajadora" del autoproclamado Juan Guaidó, en el Reino Unido; Vanessa Neumman, es una pandillera vinculada con paramilitares colombianos y funge como agente del Pentágono, en Estados Unidos (EEUU), así lo denunció este jueves la vicepresidenta Ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez.



Señaló que la "dizque embajadora" de Guaidó en Reino Unido, presenta un prontuario impresionante y espeluznante. Calificó a Vanessa Neumann de pandillera. Indicó que se trata de una agente imperial con nacionalidad norteamericana que trabajó entre 2009 y 2010 con paramilitares colombianos.



"Neuman trabajó en Colombia con grupos paramilitares y participa como agente en el Pentágono. Es un agente del gobierno de Estados Unidos pretendiendo representar los intereses de Venezuela en Reino Unido", advirtió la vicepresidenta durante una rueda de prensa, desde el Palacio de Miraflores.



Indicó que también Neumann participó en la elaboración del texto de contrainsurgencia del Gobierno de Colombia y participa en los “Think thank” del Pentágono.



Rodríguez, precisó que la organización criminal internacional, cuyo cabecilla es Juan Guaidó, pretenden apropiarse de oro de los venezolanos, depositado como Reservas Internacionales en un banco de Reino Unido, para pagar junto a la entrega del territorio Esequibo, el reconocimiento que hiciera este Gobierno al autoproclamado.



“El día de hoy un Juez inglés de primera instancia ha tomado una extravagante decisión sobre el reconocimiento que hacen del alucinante Juan Guaidó como supuesto jefe de Estado de Venezuela”, fustigó la Vicepresidenta.



Aseveró que esta acción forma parte de la estrategia de un grupo de extremistas que se ha constituido en una transnacional para apoderarse de los recursos de los venezolanos. “Siempre hemos demostrado que se trata de una organización criminal, no se trata de hacer política en el sistema democrático venezolano, se trata de servir a los intereses de Washington y del Reino Unido”.



“Ha sido una de las cosas más grotescas en la historia republicana de Venezuela tener que ver una organización criminal de este talante entregando nuestra soberanía, nuestra integridad territorial, los recursos del pueblo venezolano”, repudió no sin antes asegurar que esta es una decisión cuyo trasfondo es vulnerar la constitucionalidad de Venezuela y dar un golpe al orden constitucional.



Rodríguez reiteró que tanto el oro como el Esequibo son de Venezuela. “El Esequibo es de Venezuela, no hay duda, los derechos legítimos de Venezuela sobre el Esequibo forman parte de una controversia territorial histórica, pero donde Venezuela tiene absoluto derechos sobre este territorio”, recordó.