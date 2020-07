(VIDEO) "Sede diplomática de España en Venezuela se mantiene como centro de conspiración contra el país"

02.07.20 - El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Diosdado Cabello aseguró que este miércoles se llevó a cabo una reunión en la Embajada de España en Venezuela, donde el terrorista prófugo de la justicia, Leopoldo López, organizador de la fracasada Operación Gedeón.“Ese embajador de España en Venezuela está conspirando, utiliza la embajada para conspirar contra el país”, alertó durante su programa Con el Mazo Dando, número 308.Cabello aseveró que a dicha reunión asistieron representantes de México, del Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA), de Portugal, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), de la Santa Sede, Chile, Argentina, Cruz Roja, representantes de la misión de Holanda, Polonia, Unión Europea, Líbano y el de España.“Fueron hoy (miércoles 01 de julio), no me digan no, porque les voy a sacar las fotos para que les quede claro”, sostuvo.Video fuente: Gabriel Bastidas