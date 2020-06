"Hay que someter a revisión a todas las dirigencias de oposición por el llamado que hacen a la abstención"

Claudio Fermín Credito: Agencias

24.06.20 - El presidente del partido Soluciones por Venezuela, Claudio Fermín, reafirmó este miércoles que se debe someter a revisión a las dirigencias de partidos como Voluntad Popular (VP), Primero Justicia (PJ) y Acción Democrática (AD) por el llamado que hacen a la abstención, en torno a las elecciones parlamentarias.



“En las bases de VP, de PJ, de AD, la gente quiere votar, y no se explica cómo en las direcciones de esos partidos llaman a no votar. Estoy completamente en desacuerdo con esto. Hay que someter a revisión a las dirigencias de partidos políticos. La abstención le ha hecho un gran daño al país, impide que la ciudadanía se exprese. Quieren hacer creer que si usted vota, usted está traicionando la ética. El abstencionismo va a seguir creciendo y lo van a seguir impulsando, porque creen en invasiones, creen en la violencia y que todo se va a resolver matándonos los unos a los otros”, sentenció Fermín.



Durante su participación en el programa 360° que transmite Venezolana de Televisión (VTV), Claudio Fermín señaló, como de hecho grave, que muchos diputados de la oposición han declarado que no están interesados en ningunas elecciones parlamentarias, alegando que lo único que procede para ellos, son otras maneras de resolver los problemas políticos, lo que han llamado el cese de la usurpación y otras metodologías.



Claudio Fermín recordó que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, establece que los rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE) han de ser designados por la Asamblea Nacional (AN). “En la Constitución de 1999 se establece que en la AN se debe elegir al CNE, pero cuando reúnen las dos terceras partes en Asamblea, y si no se reúne, la Asamblea no tiene esa facultad”, añadió.



De igual manera, afirmó que la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), asegura que la directiva de la AN es la presidida por el diputado Luís Parra, pero a su juicio no resuelve el problema político, porque considera que hay decenas de diputados que no atienden al llamado de Luís Parra, hay otros diputados que atienden al llamado de Juan Guaidó y en este ir y venir tienen al país a un desentendimiento radical y no se puede lograr reinstitucionalizar la AN.



“Esto quiere decir que no están en la capacidad de tener las dos terceras partes, de tal manera que es público, notorio y un hecho comprobable, que los propios diputados no están en capacidad y no han demostrado la voluntad, ninguna conducta tendiente a conformar las dos terceras partes”, indicó.



Recordó que en la Mesa Nacional de Diálogo se hizo una cantidad de reuniones, de aproximaciones con los diputados del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), para que se incorporaran en la AN, porque si no lo hacían esos diputados del PSUV y sus aliados, no era posible conformar las dos terceras partes.



Asimismo, aseguró que en la Mesa de Diálogo, se logró disuadir y explicar las ventajas, la importancia de la reinstitucionalidad, la urgencia de designar un CNE para darle aún más confianza y más vitalidad al llamado a las elecciones parlamentarias y hubiese más participación del pueblo venezolano. “Logramos esa reincorporación”, dijo.



“Es una buena noticia para Venezuela realizar elecciones con un nuevo CNE. Desde el año 2005, hay partidos políticos que se organizan para no votar y decir que no voten. ¿Eso es lo que queremos como AN?, y creo que no. Debe haber una AN donde estén representados todos los trabajadores, partidos políticos, la AN es un resumen del país, pero por culpa de la abstención terminó siendo la dirección de un solo partido. Después ha seguido llamando a la abstención”, acotó.



El Presidente del partido Soluciones por Venezuela, hizo un llamado a los jóvenes a que se organicen y postulen sus candidatos, pero eso sí, que sean personas que se inclinen a resolver los problemas del país. “Da lástima que haya algunos que llaman a la abstención, porque no quieren nuevos diputados y ellos seguir dirigiendo la política nacional”, reiteró.

