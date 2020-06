Bolton culpó del fracaso de la oposición liderada por Guaidó al referirse a la intentona golpista del 30 abril de 2019 en Venezuela

23.06.20 - El exasesor de Seguridad Nacional estadounidense John Bolton dedicó a Venezuela varias partes de su controvertido libro 'La Habitación donde ocurrió', sobre los 17 meses que duró en la Casa Blanca.



Bolton, quien fuera pieza clave en la campaña de 'máxima presión' contra Venezuela, afirma que el Gobierno estadounidense no pudo hacerse con el control de activos importantes de Venezuela después de reconocer al opositor Juan Guaidó como mandatario del país latinoamericano.



"[Como resultado del reconocimiento formal de Juan Guaidó] la Reserva Federal entregó automáticamente a la administración encabezada por Guaidó el control de los activos disponibles del Gobierno de Venezuela. Lamentablemente no había mucho que entregar, el Gobierno de [Nicolás] Maduro robó o despilfarró esos activos con mucho éxito", escribe Bolton, a quien el presidente Donald Trump destituyó de su cargo en septiembre de 2019 por fuertes discrepancias.



Bolton aseguró en su libro que sale a luz este 23 de junio, que las consecuencias financieras internacionales fueron más significativas, ya que los bancos estatales y privados de otros países dejaron de cooperar con Venezuela por temor a la ira de Washington.



Estados Unidos no reconoce al Gobierno del líder venezolano, Nicolás Maduro, desde enero de 2019 y considera como mandatario provisional al opositor Juan Guaidó, quien se autoproclamó presidente del país.



Bolton admitió que Estados Unidos comenzó la campaña contra el Gobierno de Maduro por temor a la consolidación de la influencia de Rusia, China, Cuba e Irán.



El exasesor de Trump calificó la cooperación de Venezuela con Cuba, Rusia, China e Irán como una amenaza para Estados Unidos.



"Moscú invirtió grandes recursos para apoyar a Maduro y establecer su dominio en la industria petrogasística de Venezuela en detrimento de Estados Unidos. Pekín no se quedaba lejos", escribe el antiguo aliado de Trump y hoy su fiero detractor.



Bolton afirma que Trump le dijo a principios de 2019 que le preocupaba Rusia y China.



"Estados Unidos hizo frente a las amenazas en el hemisferio occidental desde la época de la doctrina Monroe y llegó el momento de resucitarla tras la tentativa de [presidente Barack] Obama y [secretario de Estado John] Kerry de sepultarla", enfatiza el exfuncionario.



El exasesor de la Casa Blanca atribuyó el fracaso de Washington en el derrocamiento rápido del presidente Maduro a las divergencias en el Departamento de Estado que encabeza Mike Pompeo y la lentitud del Tesoro Federal, al frente de Steven Mnuchin.



El Departamento del Tesoro, dijo, tomaba decisiones sobre las sanciones "como si fuera un caso penal en una corte donde se tenía que demostrar la culpabilidad".



"Las sanciones no debían funcionar así", recalcó.



El Gobierno venezolano "no se quedaba con las manos cruzadas. Constantemente tomaba medidas para eludir las sanciones y aminorar su impacto (...) Nuestra lentitud y falta de habilidad era el maná para Maduro (...), así como para sus partidarios cubanos y rusos", afirmó.



Bolton arremetió contra Mnuchin al calificarlo como "el principal obstáculo" para cumplir la orden de Trump de establecer sanciones duras contra Venezuela.



El ex alto cargo, al referirse a la intentona golpista del 30 de abril de 2019 en Venezuela, culpó del fracaso a la oposición liderada por Guaidó.



Si los asesores estadounidenses, dijo, hubieran estado en el lugar, el resultado podría haber sido otro.



El libro de Bolton salió a la venta este 23 de junio pese a los intentos del Gobierno estadounidense de impedir su publicación.