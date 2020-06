En 4 días tribunal británico podría decidir sobre autoridad del oro venezolano

20.06.20 - La Justicia británica dirimirá desde este lunes 22 de junio quién tiene autoridad sobre las reservas de oro de Venezuela depositadas en el Banco de Inglaterra: la administración de Nicolás Maduro o la paralela designada por el autoproclamado opositor Juan Guaidó, en un caso que sienta precedente en el Reino Unido.



Tras un proceso que se prevé que dure cuatro días, la división Comercial y de Propiedad del Tribunal Superior de Londres decidirá, en una fecha por determinar, cuál de esos dos políticos reconoce el Gobierno británico como Presidente del país latinoamericano, lo que a su vez le daría legitimidad para reclamar el oro.



La corte debe pronunciarse sobre este asunto antes de poder avanzar en la demanda presentada el 14 de mayo contra el Banco de Inglaterra (BOE) por el Banco Central de Venezuela (BCV), presidido por Calixto Ortega, designado en 2018 por el presidente Maduro.



El BCV, representado por el bufete londinense Zaiwalla & Co, planteó ese pleito después de que el BOE no cumpliera su petición de liquidar y transferir 930 millones de euros de las reservas de oro venezolanas -en total, 31 toneladas de lingotes por un valor de 1.300 millones de dólares- a un fondo de la ONU a fin de ser empleados en la lucha contra del covid-19 en Venezuela.



La propuesta del Banco Central venezolano es que el dinero se envíe al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud), para que lo gestione y lo invierta en la compra de suministros para combatir la pandemia.



Sin embargo, el Banco de Inglaterra rechaza entregar el oro debido a que, en línea con el Gobierno británico del primer ministro, Boris Johnson, no reconoce a las autoridades del BCV nombradas por Maduro, encabezadas por Ortega, en el cargo desde junio de 2018.



En julio de 2019, la Asamblea Nacional (AN), de mayoría opositora y presidida por Guaidó, designó una junta directiva ad hoc del BCV, que fue declarada nula por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de ese país.



El Ejecutivo conservador de Johnson es crítico con la administración de Maduro y dice que reconoce como presidente interino de Venezuela a Guaidó, al igual que más de 50 países del mundo, entre ellos EEUU, mientras que mantiene sanciones contra el Gobierno de Maduro.



Tras escuchar la posición de las partes, entre las que se encuentra también un representante del líder opositor, el tribunal británico deberá determinar si, efectivamente, a ojos del Gobierno británico Guaidó es la autoridad "legítima" de Venezuela y su junta para el BCV la guardiana del oro o si, en cambio, en la práctica trata con la administración del presidente Maduro.



Fuentes de Zaiwalla & Co indicaron a Efe que intentarán demostrar que, aunque dice que no reconoce a Maduro, en realidad el Ejecutivo de Londres mantiene las relaciones diplomáticas, mientras que la junta del BCV designada por Maduro es la que se ocupa de la actividad cotidiana del banco.



Señalarán asimismo que muchos de los miembros de la junta del BCV nombrados por Guaidó no residen en Venezuela, sino en EEUU.



Zaiwalla & Co prevé que los representantes del opositor venezolano se basen para fundamentar su autoridad en un discurso del exministro británico de Exteriores Jeremy Hunt, en el que lo reconocía como el "presidente constitucional interino de Venezuela hasta que se celebren elecciones creíbles".



Los abogados del BCV apuntarán entonces que, "basándose en los precedentes legales, la corte debe determinar qué Gobierno ejerce en efecto las funciones del Estado en Venezuela y qué embajadores son reconocidos por el Gobierno del Reino Unido".



Además, plantearán que, al dificultar el acceso del Estado venezolano a su oro, en "vulneración de su contrato" con el Banco Central de Venezuela, el Banco de Inglaterra contribuye a aumentar el riesgo de la población venezolana ante el coronavirus.



Ni los representantes del BOE, Herbert Smith Freehills, ni del procurador especial designado por Guaidó, José Ignacio Hernández, Arnold & Porter, han facilitado de momento detalles sobre su planteamiento en este caso.



Una vez el Tribunal Superior decida cuál de las dos administraciones en disputa en Venezuela es reconocida por el Reino Unido y en consecuencia puede reclamar el oro, podrá resolverse la petición inicial del BCV de liquidar parte de las reservas para combatir la pandemia de covid-19.



Fuentes del caso apuntan que, por su relevancia y ramificaciones legales, este proceso podría prolongarse, además de sentar precedente para peticiones futuras de Caracas.

