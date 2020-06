Ramos Allup retó a Bernabé Gutiérrez a intentar tomar la sede de AD. "Te estamos esperando"

17-06-20.-El secretario general de Acción Democrática (AD), Henry Ramos Allup, se pronunció nuevamente este miércoles contra José Bernabé Gutiérrez, quien fue designado por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) como secretario general de una junta Ad Hoc, debido a un presunto intento por parte del Gobierno de Nicolás Maduro de "invalidar" a la directiva de la tolda blanca, para que esta no participe en elecciones legislativas.



Asimismo, Ramos Allup desde la sede del partido en La Florida, Caracas, destacó que "Este Consejo Nacional Electoral es peor que el anterior, porque lo preside Indira Alfonso" y retó a José Bernadé Gutiérrez a intentar tomar la sede de Acción Democrática.



"Aquí estamos, vengan para acá a tomar a Acción Democrática, aquí los estamos esperando", resaltó durante la rueda de prensa del partido.



En este sentido, indicó que "Si no haces lo que dice la dictadura te quitan la tarjeta, si no dices lo que le gusta a la dictadura te quitan la tarjeta, llévate la tarjeta si quieres pero no me la vas a alacranear", exhortó.



El parlamentario señaló que las próximas elecciones dadas por la Asamblea Nacional (AN) no serán reconocidas.



"La supuesta AN producto de ese sainete electoral va a tener peor suerte a la que tuvo Maduro el 20M. Esa AN no va a tener el reconocimiento de ningún país. Tenemos que prepararnos para asumir la condición de diputados y ser objeto de persecuciones", exclamó.



Por otra parte, el diputado de la AN, Alfonso Marquina, comentó que el Gobierno de Maduro podrá "robar" los colores de todos los partidos políticos, pero nunca el afecto del pueblo.



"Lo que nunca podrán robarnos es el afecto de un pueblo que lucha con nosotros, mi llamado es a mantener la convicción para acabar con esta dictadura. La fórmula es resistir como lo ha hecho AD en toda la historia republicana del país", señaló.

En el día ayer el Tribunal Supremo de Justicia tomó la decisión de suspender la junta directiva de Acción Democrática, y otorgarle control del partido a Bernabé Gutiérrez por medio de una mesa directiva ad hoc, asi como suspender a la directiva de Primero Justicia (Julio Borges y Henrique Capriles) y designar al diputado José Brito como nuevo presidente.

Por otro lado, el Partido Comunista de Venezuela (PCV) manifestó su rechazó que los procesos internos de los partidos sean judicializados y exigen respeto "al desarrollo y ejercicio democrático de la vida orgánica de los partidos políticos".

*Con información de El Universal